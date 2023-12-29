Полуторагодовалый мальчик оказался в больнице Всеволожска. Он отравился лекарством от насморка

Малыш с обычной простудой под Новый год оказался в больнице с отравлением каплями от насморка. Они ему противопоказаны по возрасту.



Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, накануне ночью из поселка имени Свердлова в больницу Всеволожска привезли мальчика, которому в августе исполнился год. За несколько часов до госпитализации он начал чихать, у малыша появился насморк. Родители закапали ему в нос популярное лекарство, но реакция маленького организма привела к вызову скорой помощи. Сперва он был возбужден, затем начал потеть и бледнеть, а после стал сонливым и не реагировал на тормошение. Малыш в стационаре в состоянии средней степени тяжести.