    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    747мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    Полуторагодовалый мальчик оказался в больнице Всеволожска. Он отравился лекарством от насморка

    1057
    2 комментария

    Малыш с обычной простудой под Новый год оказался в больнице с отравлением каплями от насморка. Они ему противопоказаны по возрасту.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, накануне ночью из поселка имени Свердлова в больницу Всеволожска привезли мальчика, которому в августе исполнился год. За несколько часов до госпитализации он начал чихать, у малыша появился насморк. Родители закапали ему в нос популярное лекарство, но реакция маленького организма привела к вызову скорой помощи. Сперва он был возбужден, затем начал потеть и бледнеть, а после стал сонливым и не реагировал на тормошение. Малыш в стационаре в состоянии средней степени тяжести.

    Судя по инструкции с сайтов онлайн-аптек, лекарство содержит нитрат производного имидазолина. В минимальной дозировке оно противопоказано детям до двух лет, а при большей — и вовсе до 15.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close