Замглавы администрации Приозерского района арестовали по делу о злоупотреблениях бюджетом. Всё дело в бане мужа

Заместителя главы администрации Приозерского района Оксану Кокоулину заключили под стражу по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Под арестом она проведет два месяца. Перед заседанием чиновнице предъявлено обвинение, сообщает 29 декабря Следственный комитет Ленинградской области.
Следственный комитет Ленинградской области
Следствие вменяет чиновнице два эпизода переводов бюджетных денег фирме, которая принадлежит ее супругу. Оперативное сопровождение обеспечивают экономический отдел ОМВД Приозерского района и УФСБ.
Как писал портал 47news, из уголовного дела следует, что в мае 2023 года Кокоулина якобы потребовала от главы администрации Ларионовского поселения Сергея Воронцова подготовить на ее имя заявку. Тот предположительно должен был попросить из бюджета три миллиона рублей на капитальный ремонт муниципальной бани. Отказ, как полагает следствие, грозил Воронцову сокращением бюджета поселения на 6,5 миллиона рублей. Деньги выделили на оплату отопления бани, ремонт самостоятельно сделала компания-арендатор помещения.
Кроме того, говорится в деле, в 2020 году, чиновница предположительно заставила того же главу администрации Ларионовского поселения Сергея Воронцова подать на ее имя заявку о выделении 837 тысяч рублей безвозмездного трансфера из бюджета района. В эту сумму, полагает СК, также оценили капитальный ремонт муниципальной бани. Баню арендует ООО «СТЭНТ», принадлежащее Сергею Кокоулину. Он является мужем чиновницы и депутатом муниципального совета Ларионовского поселения от партии «Единая Россия».