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    Кадыров оценил «джихад-машины». Их придумали в Москве, а собирать будут в Аргуне

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    Рамзан Кадыров поделился впечатлением от первых «джихад-машин». О знакомстве с новой техникой глава Чечни рассказал 29 декабря в своем телеграм-канале.

    телеграм-канал Рамзана Кадырова

    Боевые машины спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Вооружение — пулеметы, автоматический гранатомет и зенитная установка. Дополнительно усилена ходовая часть (крепления, дополнительный стабилизатор и рессоры).

    «Серийный выпуск этих трёх моделей спецтехники мы планируем запустить в Аргуне в 2024 году <…> Одно из основных преимуществ этих машин — высокая манёвренность. Мы намеренно не стали их бронировать ввиду их прямого назначения (ведение тактических боевых действий)», — написал Кадыров.

    «На СВО, я уверен, эти машины отлично себя покажут и проявят», — подчеркнул чеченский лидер.

    Напомним, разработкой проекта «джихад-машины» занимался Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ).

    Строить авто будут на местном заводе «Чеченавто». Сейчас там собирают Lada Granta и «Газель-Некст». Испытания техники провели в Российском университете спецназа (это тоже в Чечне, в Гудермесе).

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    Джихад-машина
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