Куда сбежать от грязной посуды с остатками оливье. Почём новогодняя ночь в отелях Петербурга

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





СЕО: Сколько стоит номер в отелях Петербурга в Новый год

Отмечать Новый год любят, пожалуй, почти все, а вот готовиться к нему и разгребать завалы грязной посуды после — занятие утомительное. Выход есть, уверена «Фонтанка»: от тазиков с салатами и домашней суеты можно сбежать в отель. Рассказываем, во что выльется отметить главный праздник года в нестандартной обстановке в топовых отелях Петербурга и подадут ли вам за эти деньги шампанское с красной икрой на подносе, рассвеченном бенгальскими огнями.



Большинство отелей в ночь с 31 декабря на 1 января, например «Астория», уже заняты под завязку, но найти свободные номера пока еще можно.

Терраса с видом на город

Сбежать от кастрюль и готовки в новогоднюю ночь в отель Wawelberg, расположенный на Невском проспекте в 300 метрах от центра, обойдется в 363 тысячи рублей. За эти деньги вас разместят в двухместном люксе Executive c террасой с видом на город и двуспальной кроватью. Новогодних сюрпризов в виде шампанского и серпантина отельеры не обещают, но есть возможность сервировать завтрак прямо в номере. Если вдруг ближе к ночи потянет в народ, можно спуститься в ресторан и примкнуть к новогоднему ужину, за который придется доплатить по 50 тысяч с человека.



Бюджетный номер категории «де-люкс» остался только один, обойдется он в 39 тысяч рублей, правда, из окна придется любоваться на атриум.

В обычные дни представительский люкс обойдется в 219 тысяч, де-люкс — в 23 тысячи рублей вместе с завтраком.

Люкс с комплементарным шампанским

Самый дорогой номер в отеле «Гельвеция», представительский люкс площадью 80 квадратных метров, обойдется в новогоднюю ночь в 83,5 тысячи рублей, свободный остался всего один. Постояльцев приятно порадует бутылочка комплементарного игристого в номер, и это помимо бокала, который можно выпить за завтраком и на ресепшене при заселении.



Пока еще остались и максимально бюджетные варианты — номер называется «компактный», поскольку площади в нем всего 16 квадратов, снять его можно за 23,5 тысячи рублей. Игристого здесь в качестве комплимента не предлагается.



А вот посидеть в ресторане за новогодним ужином здесь не получится — все столики уже давно заняты.

«Империал» со службой дворецких

Укрыться от кутерьмы в Гранд Отель Европа на Невском проспекте можно с шиком в люкс-апартаментах «Империал». Номер площадью 350 квадратных метров с мраморными колоннами и роялем обойдется в 527 тысяч рублей, что в Новый год, что в обычный день. Кроме завтрака в стоимость включены трансфер в отель и обратно, мини-бар с алкогольными напитками, чай и кофе в номер. И самое приятное — на сутки в ваше распоряжение поступит служба дворецких.



Готовят в отеле и новогоднюю программу — ресторан, джаз, все по высшему разряду. Ужин на одного человека обойдется в 59 тысяч рублей, правда, свободных мест за столиками уже нет, но можно записаться в лист ожидания.

Если не шиковать, то добро пожаловать в классический люкс за 55 тысяч рублей. Рояля и дворецких к нему не полагается.

С камином и фруктовой тарелкой

Встретить 2024-й с шиком в официальной гостинице «Эрмитажа» обойдется в 256 тысяч рублей, хотя в обычные дни его можно снять за 204,8 тысячи. К величественному президентскому люксу в императорском стиле площадью 116 квадратов прилагаются камин, кровать «кинг-сайз» и, конечно, завтрак. Собственная терраса выходит на улицу Правды, впрочем, любоваться там не на что. Комплиментом от администрации станут фруктовая тарелка в номер, французское игристое, десерты. Посещение СПА-комплекса уже включено в стоимость номера.



Пока еще есть возможность влететь в последний вагон и успеть вписаться в новогодний ужин в ресторане «Эрмитажа», за двоих придется отдать 100 тысяч рублей. Впрочем, жалеть об этом вряд ли придется: на стол подадут салат в имперском стиле с копченой осетриной, утиную ножку с печеными яблоками, французское рождественское полено на десерт и прочие гастрономические изыски.



Бюджетные люксы тоже пока еще остались, самый экономичный стоит от 24 тысяч рублей.

Демократичный с видом на Неву

В отеле с лучшим панорамным видом в городе — «Санкт-Петербурге» — свободных мест уже почти нет. Но можно успеть забронировать двухместные номера де-люкс с видом на Неву за вполне демократичные 30 тысяч рублей.



Напитки и закуски нон-стоп

Если цель не только сбежать от предновогодней суеты, но еще и шикануть, можно разместиться в Королевском люксе отеля «Коринтия» площадью 270 квадратных метров. В вашем распоряжении за 695 тысяч рублей на всю ночь будут три спальни с окнами на Невский проспект и три кровати «кинг-сайз». А если надоест осваивать временную жилплощадь, можно переместиться в Представительскую гостиную, где подают бесплатный завтрак и закуски с алкогольными напитками в течение всего дня, либо в круглосуточный фитнес-центр.

Новогодний ужин тоже доступен, но за отдельную плату, на двоих он обойдется в 78 тысяч рублей. На какие-то особенные комплименты от администрации, если вы не накопили бонусов по программе лояльности, рассчитывать не стоит.

Бюджетные номера тоже пока есть, самый дешевый в новогоднюю ночь обойдется в 15,8 тысячи рублей.



Любопытная деталь: в обычные дни сутки в Королевском люксе обойдутся в 687,5 тысячи рублей, в самом демократичном — в 9 тысяч.

С видом на Эрмитаж



В Гранд Отеле Мойка 22, расположенном в аристократическом особняке 1853 года и еще совсем недавно принадлежавшем международной сети Kempinski Hotels, в новогоднюю ночь можно укрыться в Представительском люксе. Сутки в номере площадью 65 квадратных метров обойдутся в 65 тысяч рублей, по тысяче рублей за квадрат. Если хочется еще и позавтракать, придется накинуть две тысячи сверху. В дополнение к мраморной ванной комнате в малахитовых оттенках и гостиной, украшенной живописными произведениями искусства, прилагается вид на Эрмитаж, Дворцовую площадь и набережную реки Мойки.

С арендой бюджетного номера «Супериор» площадью 26 квадратов можно уложиться в 18,5 тысячи рублей.



На новогоднюю вечеринку в ресторан уже не прорваться, все места забронированы, но можно заказать праздничный ужин прямо в номер. Подскакивать спозаранок, чтобы успеть к завтраку, необходимости тоже нет — гостям приготовят бранч с новогодними блюдами в составе.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

