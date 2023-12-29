Гибель Пригожина назвали «большой удачей для страны»: новости СВО за 29 декабря

Главу ЧВК «Вагнер» назвали талантливым и патриотичным человеком, который «заигрался» Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 декабря.



В Минобороны рассказали, сколько человек получили отсрочку от частичной мобилизации В Минобороны заявили о том, что отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 россиянина. Почти треть получивших отсрочку — IT-специалисты, сообщают РБК со ссылкой на материалы «Армии в цифрах — 2023».

Кроме айтишников, отсрочки получили сотрудники:

банковской системы — 170 тысяч (20,4%);

энергетических компаний — 103,1 тысячи (12,4%);

сельского хозяйства — 54,5 тысячи (6,5%);

средств массовой информации — 43,7 тысячи (5,2%);

других сфер — 206,9 тысячи (24,8%).



В декабре президент Владимир Путин заявил, что сейчас в зоне СВО находятся 244 тысячи мобилизованных. Всего в Минобороны набраны 486 тысяч военнослужащих.

Власти Крыма рассказали о национализированных украинских объектах Власти Крыма национализировали более 2,6 тысячи объектов, которые принадлежали украинским политикам и предпринимателям. Об этом заявил спикер парламента полуострова Владимир Константинов в телеграм-канале.

— На сегодняшний день мы уже национализировали более 2600 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. При этом на торгах продано 24 национализированных объекта, — написал Владимир Константинов.



Председатель парламента Крыма заявил, что процедуру продолжат и в 2024 году, так как благодаря национализации в бюджет поступили «серьезные деньги». Полученные средства пойдут на нужды региона и на поддержку военных и их семей.

Кремль предупредил Запад о последствиях конфискации замороженных резервов Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заранее проанализировали возможный ответ на изъятие замороженных Западом активов. По его словам, конфискация приведет к очень серьезным последствиям.



Песков подчеркнул, что никакая теория конфискации не может быть законной — такие шаги подрывают международную экономику и доверие других стран. Он также добавил, что западные страны не задумываются об эффекте бумеранга, который уже очевиден.



Таким образом Песков ответил на предложения США группе «большой семерки» конфисковать российские активы на 300 миллиардов рублей.

Минобороны сообщило об ударах по Украине В Минобороны России рассказали об атаках по территории Украины. За прошедшую неделю, с 23 по 29 декабря, российские силы нанесли 50 групповых и один массированный удар по военным объектам, заявили в ведомстве.

Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками, добавили в Минобороны. Сегодня ночью украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове Черкассах, Львове и Днепре.



Гибель Пригожина назвали «большой удачей для страны» Глава ВЦИОМа Валерий Федоров назвал гибель Евгения Пригожина «большой удачей для страны». Он заявил об этом во время эфира на радиостанции «Говорит Москва».

— Он вел себя совершенно не как системный игрок. Мятеж поставил под вопрос устойчивость всей государственной системы. Человек талантливый, патриотичный, но он заигрался. Нам такого не надо, — заявил Федоров. Евгений Пригожин погиб во время крушения самолета. 1 октября в Санкт-Петербурге окончательно простились с главой ЧВК «Вагнер».

Белгородскую область атаковали ракеты и дроны В Минобороны рассказали о трех сбитых ракетах над Белгородской областью. Около 15 часов силы ПВО уничтожили противорадиолокационные ракеты HARM производства США.



Ранее об атаке на регион сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Он писал в телеграм-канале о сбитой воздушной цели на подлете к городу. По предварительным данным, никто не пострадал.



Против Ильи Новикова* возбудили уголовное дело за фейки об армии На бывшего игрока «Что? Где? Когда?» и экс-члена адвокатской палаты Москвы Илью Новикова* возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, обвинение предъявлено ему заочно.

Причиной уголовного дела стало видео на YouTube, в котором Новиков* «под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче».



Илья Новиков* известен как бывший участник «Что? Где? Когда?», получивший несколько хрустальных и одну бриллиантовую сову. С 2021 года живет и работает в Киеве. В декабре 2022 года МВД объявило Новикова* в федеральный розыск.



* Признан Минюстом РФ иноагентом.

