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    Срок действия водительских прав, истекающих в 2024–2025 годах, продлили на три года

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    Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, будут действительны еще в течение трех лет. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации и вступило в силу.

    Нововведение коснется и тех, кто пользуется транспортом в личных целях, и тех, кто работает водителем либо занимается предпринимательской деятельностью, связанной с вождением, сообщила 29 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк. Срок действия водительских удостоверений будет продлен автоматически, и менять «просроченные» права не потребуется еще три года.

    Изменение было внесено по инициативе МВД РФ и Минэкономразвития России, чтобы снизить административную нагрузку на граждан и бизнес. В ведомстве отмечают, что на замену истекших прав приходится бóльшая часть выдаваемых водительских удостоверений и продление сроков действия документа коснется более пяти миллионов водителей.

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    МВДВодительские права
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    Комментарии 38

    Гость29 Дек 2023 в 19:12
    Гуляй, рванина!
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