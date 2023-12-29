Срок действия водительских прав, истекающих в 2024–2025 годах, продлили на три года

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, будут действительны еще в течение трех лет. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации и вступило в силу.



Нововведение коснется и тех, кто пользуется транспортом в личных целях, и тех, кто работает водителем либо занимается предпринимательской деятельностью, связанной с вождением, сообщила 29 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк. Срок действия водительских удостоверений будет продлен автоматически, и менять «просроченные» права не потребуется еще три года.