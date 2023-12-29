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    На улице Егорова возобновился снос дома. Застройщик заявил, что все законно

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    6 комментариев

    В Петербурге 29 декабря возобновился снос дома на улице Егорова, 23б, на месте которого планируется построить жилой комплекс. Об этом сообщил градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос». Застройщик прокомментировал, что работы проводятся на законных основаниях.

    Градозащитники считают, что демонтаж дома на улице Егорова был возобновлен незаконно, аргументируя это приостановкой работ полицией накануне.

    «Работы по демонтажу на улице Егорова осуществляются в рамках разрешения на строительство от 6 декабря 2022 года, выданного Госстройнадзором Санкт-Петербурга. Эти работы предусмотрены специальным разделом проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы. На данный момент процессуальные и иные препятствия для их выполнения отсутствуют, никакие актуальные запреты в компанию не поступали», — прокомментировали в пресс-службе «Группы ЛСР».

    Напомним, активисты полагают, что здание является дореволюционным — частью доходного дома Устинова, было построено к 1904 году — и пытались оспорить в суде разрешение на строительство. Однако суд отказал в удовлетворении иска.

    Официально годом постройки флигеля по адресу: улица Егорова, 23б, значится 1930 год. В конце 2022 года ООО «Специализированный застройщик "ЛСР. Проект"» получил разрешение на строительство на этом месте многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенной автостоянкой. Согласно документу, должен быть построен 12-этажный дом на 214 квартир.

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    Комментарии 6

    Гость29 Дек 2023 в 16:41
    Город идёт под снос...
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