«Я застал интересный период на земном шаре». В Петербурге скончался бывший ректор Политеха Юрий Васильев

На 95-м году ушел из жизни 28-й ректор Политехнического университета Юрий Васильев, сообщает 29 декабря пресс-служба вуза. Академик РАН 20 лет возглавлял учебное заведение.

Васильев родился в 1929 году в Иркутске, в 1946-м поступил на гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина и с тех пор не расставался с Политехом никогда. Он защитил докторскую диссертацию в 1973 году, с 1976-го почти четверть века заведовал кафедрой информатики и вычислительного эксперимента. Научные решения Юрия Васильева использовались при проектировании и возведении Красноярской, Саяно-Шушенской и других ГЭС.

В 1983 году он возглавил родной университет, проработав на должности ректора 20 лет. По его воспоминаниям, самым сложным временем были девяностые годы, когда абитуриенты из других регионов не имели возможности приехать в Петербург. Тогда были открыты несколько филиалов — в Череповце, Чебоксарах, Орске и Анадыре.

В 75 лет академик перестал читать лекции. Он объяснил это тем, что во времена его молодости пожилые преподаватели казались людьми, которые говорят несовременным языком. «Я подумал, что студенческая аудитория и меня будет не очень благожелательно встречать», — рассказал он газете «Политехник».