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    Спешите сдать опасный мусор. Экомобили и экопункты в Петербурге уходят на каникулы

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    В последний день 2023 года экомобили и экопункты в Петербурге уходят на новогодние каникулы, предупреждает 29 декабря городской комитет по природопользованию.

    «С 31.12.2023 до 08.01.2024 экомобили и экопункты не работают! Успейте избавиться от опасных отходов в этом году и смотрите график экомобиля на последнюю неделю года. Батарейки и компактные лампы всегда, вне зависимости от праздничных дней, можно сдать в любой из 505 экотерминалов», — сказано в сообщении официального телеграм-канала комитета.

    Фото: Официальный телеграм-канал комитета по природопользованию
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    Напомним, в экопункте или экомобиле примут:

    — ртутные лампы;

    — ртутные градусники и прочие ртутные приборы;

    — батарейки и аккумуляторы (в том числе батареи от ноутбуков);

    — автомобильные аккумуляторы;

    — просроченные лекарства;

    — сломанные компьютеры и оргтехнику;

    — химические отходы (в том числе лаки, краски);

    — автомобильные покрышки;

    — отработанные масла;

    — металлическую ртуть и загрязненные ртутью отходы.

    Уточнить расположение стационарных точек сбора можно на Экологическом портале и в чат-боте профильного комитета.

    Телефон мобильной экологической дежурной службы 417-59-36 (круглосуточно).

    Фото: Официальный телеграм-канал комитета по природопользованию

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Опасные отходыЭкомобиль
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