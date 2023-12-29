Спешите сдать опасный мусор. Экомобили и экопункты в Петербурге уходят на каникулы

В последний день 2023 года экомобили и экопункты в Петербурге уходят на новогодние каникулы, предупреждает 29 декабря городской комитет по природопользованию.

«С 31.12.2023 до 08.01.2024 экомобили и экопункты не работают! Успейте избавиться от опасных отходов в этом году и смотрите график экомобиля на последнюю неделю года. Батарейки и компактные лампы всегда, вне зависимости от праздничных дней, можно сдать в любой из 505 экотерминалов», — сказано в сообщении официального телеграм-канала комитета.