Спешите сдать опасный мусор. Экомобили и экопункты в Петербурге уходят на каникулы

В последний день 2023 года экомобили и экопункты в Петербурге уходят на новогодние каникулы, предупреждает 29 декабря городской комитет по природопользованию.
«С 31.12.2023 до 08.01.2024 экомобили и экопункты не работают! Успейте избавиться от опасных отходов в этом году и смотрите график экомобиля на последнюю неделю года. Батарейки и компактные лампы всегда, вне зависимости от праздничных дней, можно сдать в любой из 505 экотерминалов», — сказано в сообщении официального телеграм-канала комитета.
Напомним, в экопункте или экомобиле примут:
— ртутные лампы;
— ртутные градусники и прочие ртутные приборы;
— батарейки и аккумуляторы (в том числе батареи от ноутбуков);
— автомобильные аккумуляторы;
— просроченные лекарства;
— сломанные компьютеры и оргтехнику;
— химические отходы (в том числе лаки, краски);
— автомобильные покрышки;
— отработанные масла;
— металлическую ртуть и загрязненные ртутью отходы.
Уточнить расположение стационарных точек сбора можно на Экологическом портале и в чат-боте профильного комитета.
Телефон мобильной экологической дежурной службы 417-59-36 (круглосуточно).