В США ректора вуза уволили из-за порно с женой на OnlyFans

Попечительский совета Университета Висконсина в Ла-Кроссе уволил 63-летнего ректора Джо Гоу из-за съемок в порнографических роликах вместе женой. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РБК со ссылкой на Wall Street Journal (WSJ).
Канцлер всех университетов Висконсина Джей Ротман заявил, что «конкретные действия» доктора Гоу нанесли значительный репутационный ущерб университету. «Его действия были отвратительны», — добавил он, но не назвал конкретную причину увольнения.
По данным WSJ, недавно в YouTube появились ролики, где ректор Гоу вместе с женой (бывшим профессором вуза Кармен Уилсон) готовят веганские блюда со звездами киноиндустрии для взрослых. Также в соцсетях обнаружили ссылки, где предлагается перейти для просмотра на «сайты LoyalFans и OnlyFans для просмотра полностью откровенных сцен». Руководитель университета вместе с женой открыто называли свои имена на кулинарных видео, но использовали псевдонимы для издания книг об индустрии для взрослых и влиянии порнографии на их отношения.
«Речь идет о сексуальных отношениях взрослых по обоюдному согласию. Попечители слишком остро реагируют. Когда разумные люди понимают, что создаем мы с женой, это их успокаивает», — заявил Джо Гоу.
Также ректор возмутился решением об увольнении. Гоу уточнил, что никогда не упоминал университет или свою должность ни в одном из роликов, а увольнение, добавил он, нарушает право на свободу слова и Первую поправку к Конституции США — она запрещает ограничение свободы слова или печати.
Представители университета Висконсина ответили, что уволенный ректор не может служить примером для универсантов, а также, что он ошибочно трактует Первую поправку о свободе слова.
Джо Гоу 63 года, а его супруге — 56. В 2018 году ректор пригласил с выступлением в университет порноактрису Нину Хартли. Она рассказала об индустрии развлечения для взрослых — из бюджета вуза ей заплатили 5 тысяч долларов. После лекции Хартли произошел скандал, Гоу пришлось возместить бюджетные траты из своих средств.
Пост ректора Джо Гоу занял в 2007 году. Он занимал должность дольше других ректоров.