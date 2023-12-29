В США ректора вуза уволили из-за порно с женой на OnlyFans

Попечительский совета Университета Висконсина в Ла-Кроссе уволил 63-летнего ректора Джо Гоу из-за съемок в порнографических роликах вместе женой. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РБК со ссылкой на Wall Street Journal (WSJ).

Канцлер всех университетов Висконсина Джей Ротман заявил, что «конкретные действия» доктора Гоу нанесли значительный репутационный ущерб университету. «Его действия были отвратительны», — добавил он, но не назвал конкретную причину увольнения.



По данным WSJ, недавно в YouTube появились ролики, где ректор Гоу вместе с женой (бывшим профессором вуза Кармен Уилсон) готовят веганские блюда со звездами киноиндустрии для взрослых. Также в соцсетях обнаружили ссылки, где предлагается перейти для просмотра на «сайты LoyalFans и OnlyFans для просмотра полностью откровенных сцен». Руководитель университета вместе с женой открыто называли свои имена на кулинарных видео, но использовали псевдонимы для издания книг об индустрии для взрослых и влиянии порнографии на их отношения.

