Два слова. В Кремле сказали, что будет главным в новогоднем обращении Путина

Главным в новогоднем обращении президента Владимира Путина будет Новый год. Об этом 29 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Подробности он раскрывать не стал и пообещал, что «вы все узнаете в новогоднюю ночь». «Что будет главным? Новый год», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).



Ранее Песков отказался отвечать на вопрос, откуда в этот раз президент обратится с поздравлением к россиянам. В прошлом году глава государства выступил в окружении военных в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.