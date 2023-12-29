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    Два слова. В Кремле сказали, что будет главным в новогоднем обращении Путина

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    Главным в новогоднем обращении президента Владимира Путина будет Новый год. Об этом 29 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Подробности он раскрывать не стал и пообещал, что «вы все узнаете в новогоднюю ночь». «Что будет главным? Новый год», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).

    Ранее Песков отказался отвечать на вопрос, откуда в этот раз президент обратится с поздравлением к россиянам. В прошлом году глава государства выступил в окружении военных в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

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