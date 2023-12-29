Привезли парализованным: в крымском сафари-парке откормили львенка Симбу

Парализованный семимесячный львенок по кличке Симба встал на лапы — малыш попал в руки сотрудников сафари-парка «Тайган», до этого истощавшее животное находилось в частном доме. Об этом 29 декабря сообщает госагентство РИА Новости.
По словам директора зоопарка Олега Зубкова, львенка привезли с полностью неподвижными задними лапами, от боли он не мог даже ползать. «Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошел», — заявил Олег Зубков, отметив, что теперь с животным всё будет хорошо.
Сейчас маленький хищник потихоньку самостоятельно передвигается, опираясь на здание лапы.