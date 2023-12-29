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    Посмотрите и расслабьтесь. Рыбки в Ленинградском зоопарке медитативно живут свою жизнь в последнюю пятницу года

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    Последний рабочий день в уходящем году — повод выдохнуть и расслабиться. Оставьте предновогоднюю суету рыбкам из Ленинградского зоопарка.

    Ленинградский зоопарк

    Медитативное видео с подводными обитателями опубликовал Telegram-канал зоопарка 29 декабря. Разноцветные рыбки просто плавают в аквариуме и живут свою обычную жизнь.

    «Когда вокруг одна суета, постоять рядом с аквариумом наедине с подводными обитателями — самое верное решение», — отметили в зоопарке.

    Если вы тоже захотите посмотреть на рыбок, знайте, что 31 декабря Ленинградский зоопарк будет работать до 15:00. Кассы закрываются на час раньше — в 14:00. А с 1 января зоопарк ждет посетителей ежедневно с 10:00 до 19:00.

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    Ленинградский зоопарк
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