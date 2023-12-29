Житель Петербурга срубил ёлочку на улице и унес домой. Новогодняя радость может обойтись ему в полмиллиона

В Петербурге возбудили дело по факту незаконной вырубки ели на юге города.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры 29 декабря, ведомство выяснило, что неизвестный срубил голубую ель, которая росла между школой и домом 17, корпус 2 по улице Доблести в ночь с 24 на 25 декабря.
Сумму ущерба местные власти оценили в 24 тысячи рублей.
Прокуратура района направила материалы проверки в полицию, где было возбуждено дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкции первой части этой статьи предполагают наказание от штрафа (до полумиллиона рублей) до лишения свободы на срок до двух лет.
Подозреваемого нашли. Им оказался 22-летний местный житель. У него изъяли ножовку и срубленное дерево.