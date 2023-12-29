    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.3eur100.55

    Житель Петербурга срубил ёлочку на улице и унес домой. Новогодняя радость может обойтись ему в полмиллиона

    3962
    31 комментарий

    В Петербурге возбудили дело по факту незаконной вырубки ели на юге города.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры 29 декабря, ведомство выяснило, что неизвестный срубил голубую ель, которая росла между школой и домом 17, корпус 2 по улице Доблести в ночь с 24 на 25 декабря.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сумму ущерба местные власти оценили в 24 тысячи рублей.

    Прокуратура района направила материалы проверки в полицию, где было возбуждено дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкции первой части этой статьи предполагают наказание от штрафа (до полумиллиона рублей) до лишения свободы на срок до двух лет.

    Подозреваемого нашли. Им оказался 22-летний местный житель. У него изъяли ножовку и срубленное дерево.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЕлкаВырубка
    ЛАЙК9
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close