В Выборгском районе построили новый детский сад с бассейном

На Манчестерской улице в Выборгском районе построили детский садик с бассейном. Как уточняют в холдинге Setl Group, он сможет принять 260 детей в разных группах, от ясельных и подготовительных к школе.
Садик стал вторым в ЖК «Панорама парк Сосновка». Внутри оборудованы кабинеты для игр и кружков, музыкальный и спортивный залы, а также бассейн.
Застройщик закупит в садик шкафы для сушки одежды, стиральные машинки, кухонную технику, в том числе картофелечистку, овощерезку, настольный котлетный автомат и холодильники.
На территории у садика установили две спортивные площадки и игровые зоны с качалками, качелями, игровыми комплексами и домиками.