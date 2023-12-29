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    В Выборгском районе построили новый детский сад с бассейном

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    На Манчестерской улице в Выборгском районе построили детский садик с бассейном. Как уточняют в холдинге Setl Group, он сможет принять 260 детей в разных группах, от ясельных и подготовительных к школе.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Setl Group
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    Садик стал вторым в ЖК «Панорама парк Сосновка». Внутри оборудованы кабинеты для игр и кружков, музыкальный и спортивный залы, а также бассейн.

    Застройщик закупит в садик шкафы для сушки одежды, стиральные машинки, кухонную технику, в том числе картофелечистку, овощерезку, настольный котлетный автомат и холодильники.

    На территории у садика установили две спортивные площадки и игровые зоны с качалками, качелями, игровыми комплексами и домиками.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Setl Group

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