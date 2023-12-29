От «Морозко» до «Крепкого орешка»: топ-35 лучших новогодних фильмов всех времен

Приближается самый волшебный праздник года, и настраиваться на новогоднюю атмосферу лучше всего с помощью подборки праздничных фильмов от «Фонтанки». Эти яркие, добрые и смешные истории подарят радость, тепло и ощущение приближающегося чуда. Мы собрали всё: от классики мирового и советского кинематографа до современных праздничных комедий — каждый найдет фильм по душе для уютного зимнего вечера.



Советская классика «Карнавальная ночь» (1956)

Бойкая молодежь Дома культуры готовится к новогоднему вечеру и противостоит бюрократу, который хочет сделать главный праздник года слишком официальным. Прекрасные Гурченко, Ильинский, Филиппов, Носова и Зельдин. И песенка про пять минут, конечно.



«Девчата» (1961)

«Хочу — халву ем, хочу — пряники». Сирота приезжает в уральский поселок лесорубов, где за её сердце на спор начинает биться «первый парень на деревне» и передовик производства. И только потом он понимает, что влюбился в простушку по-настоящему.



«Джентльмены удачи» (1971)

Заведующий детским садом перевоплощается в похожего на него «криминального авторитета» — вора Доцента. Убедительно грозится «моргала выколоть», перевоспитывает подельников и ищет шлем Александра Македонского, пока не встречает двойника лично. Леонов, Крамаров, Вицин — «это тебе не мелочь по карманам тырить!»



«Снежная королева» (1966)

Фото: стоп-кадр / Мультфильмы / YouTube Поделиться Поделиться





Классическая экранизация по мотивам сказки Андерсена. Злая и жестокая волшебница Снежная Королева превращает сердце Кая в лёд и заставляет складывать из льдинок слово «вечность». Спасать мальчика через испытания отправляется подруга Герда — юная Елена Проклова.



«Морозко» (1964)

Фото: стоп-кадр / Киностудия Горького / YouTube Поделиться Поделиться





Жестокая и жадная мачеха отправляет скромницу и красавицу Настеньку в замороженный зимний лес на верную смерть, а она находит приданое, жениха и счастье. Такой же трюк с дочерью Марфушей — Инной Чуриковой — заканчивается фиаско, потому что не «Прынцесса!», а «Королевна».



«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Новогодняя классика. Голая вечеринка по-советски заканчивается тем, что москвичи случайно отправляют пьяного друга в Ленинград, где он встречает любовь всей своей жизни — Барбару Брыльскую. И злого Ипполита с заливной рыбой.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Студент Шурик борется с ленью и хулиганством на стройке, оригинально готовится к экзамену и спасает склад от ограбления легендарной троицей Балбеса, Труса и Бывалого. «А где бабуля?» — «Я за нее!» А потом в этнографической экспедиции спасает комсомолку и красавицу Нину. В конце — самый гуманный суд в мире.

«Огонь, вода и… медные трубы» (1968)

Фото: стоп-кадр / Мультфильмы / YouTube Поделиться Поделиться





Деревенский парень дает бой лесной нечисти за свою Алёнушку, которая приглянулась внезапно помолодевшему Кощею. Ради любви Васе придется пройти испытания жарким огнем, ледяной водой и неведомыми медными трубами.



«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1962)

Фото: стоп-кадр / Киностудия Горького / YouTube Поделиться Поделиться





В Рождественскую ночь кузнец Вакула добивается любви красавицы Оксаны — седлает самого черта и отправляется за чечевичками как у императрицы в Петербург. Классика по бессмертному произведению Николая Васильевича Гоголя.

«Чародеи» (1982)

Новогодняя киносказка. Сотрудница волшебного научного института и ведьма Алёна из-за заклятья становится бессердечной карьеристкой. Спасать невесту из лап корпоративной системы отправляется сотрудник фабрики музыкальных инструментов Иван. И все это под «Три белых коня», «Песенку о снежинке» и «Ведьму-речку».

«Новогодние приключения Маши и Вити» (1976)

Фото: стоп-кадр / Классика жанра / YouTube Поделиться Поделиться





Совершенно разные одноклассники Маша и Витя помогают Деду Морозу, у которого украли любимую внучку Снегурочку, и теперь Новый год может быть окончательно испорчен. Мешают им Баба-яга, Леший, Дикий Кот Матвей и сам Кощей. Образцовый советский детский фильм.



«Зигзаг удачи» (1968)

Классическая комедия Рязанова о сотрудниках провинциальной фотостудии. Один из них в канун Нового года выигрывает в лотерею баснословные деньги, но у других тоже есть планы на эти деньги. «На эти деньги ты можешь купить 3484 пол-литры, и у тебя ещё остаётся 92 копейки на закусь». Ситуация красиво разрешается прямо под бой курантов. В ролях — гениальные Леонов, Талызина и Евстигнеев.

Новые российские новогодние фильмы «Сирота казанская» (1997)

Фото: стоп-кадр / Cameralabs / YouTube Поделиться Поделиться





Девушка Настя хочет узнать, кто её отец, и подает объявление в газету, чтобы найти мужчину, с которым у её мамы был курортный роман. Так в новогоднюю ночь у безотцовщины вместо одного отца появляется сразу трое.



«Елки» (2010–2022)

Фото: стоп-кадр / Трейлеры HD / YouTube Поделиться Поделиться





Разные города и разные герои по всей России — серий хватит на все новогодние праздники, но рекомендуем начать с первых «Елок». Маленькая сирота из Калининграда очень ждет поздравления от президента с Новым годом, и по теории шести рукопожатий случается настоящее чудо.

«Ирония судьбы. Продолжение» (2007)

Фото: стоп-кадр / Трейлеры Фильмов / YouTube Поделиться Поделиться





Женя Лукашин встретил свою Надю, но она вернулась в Ленинград. 30 лет спустя судьба дает второй шанс, теперь с участием Константина Хабенского, Елизаветы Боярской и Сергея Безрукова.

Зарубежная классика «Один дома» (1990) и «Один дома — 2: затерянный в Нью-Йорке»

Фото: стоп-кадр / Трейлеры Фильмов / YouTube Поделиться Поделиться





Юный Кевин случайно оказывается забытым дома на Рождество и совсем не расстраивается. А потом дает отпор грабителям. А потом повторяет в Большом Яблоке.

«Гринч — похититель Рождества» (2000)

Фото: стоп-кадр / Трейлеры Фильмов / YouTube Поделиться Поделиться





Зеленое чудовище Гринч, которого играет блистательный Джимм Керри, ненавидит Рождество и решает его испортить, украв праздник у жителей городка. Но маленькая девочка Синди что-то меняет в злодее.



«Крепкий орешек» (1988) и «Крепкий орешек — 2» (1990) Полицейский Джон Макклейн в одиночку спасает небоскреб от грабителей. А на следующий год — аэропорт от террористов. Каждый раз в Рождество и с эффектным хеппи-эндом.



«Эдвард руки-ножницы» (1990)

Робкий Джонни Депп с ножницами вместо рук влюбляется в девушку (Вайнона Райдер) — и решает бороться за свое место в мире обычных людей. Финал красивой сказки Тима Бертона — прямо в Рождество.

«Санта-Клаус» (1994)

Фото: стоп-кадр / Кино Трейлеры / YouTube Поделиться Поделиться





Работник фабрики детских игрушек становится свидетелем падения Санта-Клауса с крыши. Чтобы спасти Рождество, он решает подменить волшебника, взяв в помощники маленького сына. Во время приключений они становятся ближе и понятнее друг другу. Рождественская классика от Disney.

«Новая рождественская сказка» (1988)

Фото: стоп-кадр / Seven Journals / YouTube Поделиться Поделиться





Скупой и циничный магнат Фрэнк Кросс (Билл Мюррей) должен пройти ряд испытаний в Рождественскую ночь, чтобы снова научиться верить в чудеса. Как и Скруджа, его встретит призрак прошлого. В конце это растопит его черствое сердце.



«Чудо на 34-й улице» (1947)

Фото: стоп-кадр / Seven Journals / YouTube Поделиться Поделиться





Маленькая девочка не верит в Рождество — её растят в духе прагматизма. Она даже не заказывает дорогих подарков, потому что знает, что покупать их в итоге будет её мама. Но в универмаге на 34-й улице в Нью-Йорке появляется незнакомец, который выдает себя за Санта-Клауса, и начинаются чудеса.

«Эта чудесная жизнь» (1946)

Фото: стоп-кадр / Seven Journals / YouTube Поделиться Поделиться





Это американская «Ирония судьбы». Жизнеутверждающая рождественская история о человеке, который задумывается о самоубийстве, но ангел показывает, как бы жили близкие ему люди без него. Мужчина осознает ценность жизни и находит смысл в помощи тем, кто в ней нуждается.

«Кошмар перед Рождеством» (1993)

Мультфильм о короле Хеллоуина, который узнает о Рождестве и решает, что ему нужно попробовать в себя в роли Санты. Его поражает мир, в котором правят добро и радость, и он обретает новую мечту.

Современные истории «Полярный экспресс» (2004)

Фото: стоп-кадр / Christian Trailer / YouTube Поделиться Поделиться





Мультфильм Роберта Земекиса. Мальчик, который начинает сомневаться в существовании Санта-Клауса, отправляется в волшебное путешествие на «Полярном экспрессе» в канун Рождества, чтобы увидеть волшебника своими глазами.

«Эльф» (2003)

Фото: стоп-кадр / MovieStation / YouTube Поделиться Поделиться





Малька воспитали и вырастили эльфы. Когда он вырастает, то отправляется на поиски своего настоящего отца в Нью-Йорк. И заодно пытается вернуть веру в Санта-Клауса всем жителям планеты.

«Маленькие женщины» (2019)

Фото: стоп-кадр / SonyPicturesRU / YouTube Поделиться Поделиться





История о взрослении четырех сестер, живущих в Америке во время Гражданской войны. В семье не осталось мужчин, они живут бедно, и кажется, что только удачное замужество может спасти ситуацию. Одна из сестер хочет стать писательницей. Фильм, который дарит надежду, вышел в канун Рождества.

«Плохой Санта» (2003)

Фото: стоп-кадр / Eritern.com / YouTube Поделиться Поделиться





Циничный и разочарованный в жизни грабитель в облике Санта-Клауса каждый год грабит торговые центры под Рождество. Но однажды помогает маленькому мальчику и в итоге обретает смысл жизни и человечность.

«Гарри Поттер и философский камень»

Самая светлая и праздничная часть всей «поттериады» — зимние пейзажи, украшенные залы, одинокий и немного растерянный в канун Рождества Гарри Поттер.

«Четыре Рождества» (2008)

Фото: стоп-кадр / Михаил М / YouTube Поделиться Поделиться



