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    Энергетический Петербург

    В Омске разработали прямоугольные канистры в форме кирпичиков, которые можно соединять между собой

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    В Омском государственном техническом университете создали прямоугольные инновационные канистры для нефтепродуктов, которые можно соединять между собой, не теряя полезного пространства, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    Новая геометрическая форма позволяет устанавливать на стандартный европоддон канистры общего объема в 640 литров нефтепродуктов, тогда как обычных 200-литровых бочек можно поставить всего две — на 400 литров. Также планируется сделать канистры разного объема, чтобы оптимизировать доставку нефтепродуктов. Соединение канистр осуществляется за счет шипов и пазов на разных сторонах.

    Также продолжается работа над созданием особого полимера для изготовления канистр, причем с учетом того, чтобы их можно было использовать в Арктике, а значит, материал должен быть устойчивым к низким температурам и воздействию агрессивных веществ.

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