В Омске разработали прямоугольные канистры в форме кирпичиков, которые можно соединять между собой

В Омском государственном техническом университете создали прямоугольные инновационные канистры для нефтепродуктов, которые можно соединять между собой, не теряя полезного пространства, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Новая геометрическая форма позволяет устанавливать на стандартный европоддон канистры общего объема в 640 литров нефтепродуктов, тогда как обычных 200-литровых бочек можно поставить всего две — на 400 литров. Также планируется сделать канистры разного объема, чтобы оптимизировать доставку нефтепродуктов. Соединение канистр осуществляется за счет шипов и пазов на разных сторонах.