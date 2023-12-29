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    Энергетический Петербург

    Растворитель из хозяйственного магазина помог ученым сделать нефть менее вязкой прямо в пласте

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    4 комментария

    В Казанском университете разработали способ делать нефть менее вязкой и очищать ее от тяжелых фракций и примесей с помощью жирных кислот, воды и уайт-спирита — растворителя, доступного в обычных хозяйственных магазинах, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    В составе поверхностно-активного вещества все три составляющих выполняют свои функции: жирные кислоты раскрывают так называемые асфальтеновые пачки — «слипшиеся» друг с другом молекулы нефти. Они начинают двигаться, температура повышается до уровня, необходимого для термического крекинга, когда нефтяное сырье разделяется на более легкие фракции. Уайт-спирит, который становится источником водорода, способствует тому, чтобы молекулы не «слипались» обратно, а образовывали легкие нефтяные фракции.

    Если добавить к имеющимся компонентам еще и катализатор, то можно снизить вязкость нефти на 50%, что позволит легче ее добывать и перерабатывать, причем без тяжелых фракций, а преимущественно получая ценные легкие: керосин, бензин, дизельное топливо и т. д.

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    Гость29 Дек 2023 в 11:20
    Прочитал и обалдел. Это просто верх скудоумия. Начать с того, что если добавить к густой нефти маловязкий компонент этой же нефти (уайт спирит), то вполне очевидно полученная смесь будет менее вязкой. Это как сироп разбавить водой. Что поверхностно активное вещество облегчит смешивание тоже общеизвестно. Опять "америку" открыли. Но то что " Уайт-спирит , который становится источником водорода, способствует тому, чтобы молекулы не «слипались» обратно, а образовывали легкие нефтяные фракции" это действительно "открытие", я бы сказал, космического масштаба. Дальше, больше... "Если добавить к имеющимся компонентам еще и катализатор, то можно снизить вязкость нефти на 50%, что позволит легче ее добывать и перерабатывать, причем без тяжелых фракций, а преимущественно получая ценные легкие: керосин, бензин, дизельное топливо и т. д." Это "открытие" явно тянет на нобелевскую премию.
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