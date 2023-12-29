Растворитель из хозяйственного магазина помог ученым сделать нефть менее вязкой прямо в пласте

В Казанском университете разработали способ делать нефть менее вязкой и очищать ее от тяжелых фракций и примесей с помощью жирных кислот, воды и уайт-спирита — растворителя, доступного в обычных хозяйственных магазинах, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

В составе поверхностно-активного вещества все три составляющих выполняют свои функции: жирные кислоты раскрывают так называемые асфальтеновые пачки — «слипшиеся» друг с другом молекулы нефти. Они начинают двигаться, температура повышается до уровня, необходимого для термического крекинга, когда нефтяное сырье разделяется на более легкие фракции. Уайт-спирит, который становится источником водорода, способствует тому, чтобы молекулы не «слипались» обратно, а образовывали легкие нефтяные фракции.