Успеть за три дня. В Петербурге ожидается много снега, редкий гололёд и даже до минус 15

Последние три дня 2023 года будут непростыми с точки зрения погоды. Сегодня синоптики обещают и налипание мокрого снега, и гололёд — слой плотного стекловидного льда на деревьях, конструкциях, дорогах — более редкое явление, чем гололедица. Завтра — снег, а 31 декабря резкое понижение температуры.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Сегодня синоптическую ситуацию в регионе определяет тёплый атмосферный фронт, приближающийся с запада. Это он несёт снег, местами переходящий в мокрый снег. Атмосферное давление будет падать и составит
Это типичная погода для конца декабря, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за
30 декабря, по данным СЗ УГМС, вероятен снег, ночью и утром местами сильный, на дорогах сложная обстановка. Температура воздуха в течение суток минус 2–4 градуса. А 31 декабря — уже минус 9–11, местами до минус 15. Ночью и утром небольшой снег, днем преимущественно без осадков.