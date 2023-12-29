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    Успеть за три дня. В Петербурге ожидается много снега, редкий гололёд и даже до минус 15

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    Последние три дня 2023 года будут непростыми с точки зрения погоды. Сегодня синоптики обещают и налипание мокрого снега, и гололёд — слой плотного стекловидного льда на деревьях, конструкциях, дорогах — более редкое явление, чем гололедица. Завтра — снег, а 31 декабря резкое понижение температуры.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 декабря в городе облачно, снег, мокрый снег. Днем местами налипание мокрого снега, гололёд. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2–4 градусов, днем составит 0 — минус 2. На дорогах сложная обстановка.

    Сегодня синоптическую ситуацию в регионе определяет тёплый атмосферный фронт, приближающийся с запада. Это он несёт снег, местами переходящий в мокрый снег. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Это типичная погода для конца декабря, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от 0 до минус 12 градусов. Самое холодное 29 декабря выдалось в 1978 году, минус 36, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 5.

    30 декабря, по данным СЗ УГМС, вероятен снег, ночью и утром местами сильный, на дорогах сложная обстановка. Температура воздуха в течение суток минус 2–4 градуса. А 31 декабря — уже минус 9–11, местами до минус 15. Ночью и утром небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

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