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    Внучка основателя L’Oréal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире с состоянием 100 млрд долларов

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    Заместитель председателя совета директоров компании L’Oréal и внучка ее основателя Эжена Шуллера стала самой богатой женщиной в мире по версии Forbes. Состояние 70-летней Франсуазы Бетанкур Майерс издание оценивает в $99,6 млрд. Согласно Bloomberg Billionaires Index по данным на 28 декабря, на ее счету 100,2 млрд долларов.

    Bloomberg уточняет, что на состояние Бетанкур Майерс повлиял рост акций L’Oréal, который стал рекордным с 1998 года.

    Сыновья Франсуазы — Виктор-Жан и Николя — также входят в число руководителей компании. Семья в L’Oréal владеет долей почти в 35%.

    L’Oréal основал в 1909 году химик Эжен Шулер для производства и продажи разработанной им краски для волос, уточняет РБК. Его дочь и мать Франсуазы, Лилиан Бетанкур, после смерти отца в 1957 году унаследовала компанию. На момент своей смерти в 2017-м в 94-летнем возрасте она также была самой богатой женщиной в мире с состоянием в $39,5 млрд.

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