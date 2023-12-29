Внучка основателя L’Oréal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире с состоянием 100 млрд долларов

Заместитель председателя совета директоров компании L’Oréal и внучка ее основателя Эжена Шуллера стала самой богатой женщиной в мире по версии Forbes. Состояние 70-летней Франсуазы Бетанкур Майерс издание оценивает в $99,6 млрд. Согласно Bloomberg Billionaires Index по данным на 28 декабря, на ее счету 100,2 млрд долларов.



Bloomberg уточняет, что на состояние Бетанкур Майерс повлиял рост акций L’Oréal, который стал рекордным с 1998 года.



Сыновья Франсуазы — Виктор-Жан и Николя — также входят в число руководителей компании. Семья в L’Oréal владеет долей почти в 35%.