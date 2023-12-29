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    Отказ расстегнуть куртку в магазине привел петербуржца в окружение охраны. Кто прав, выясняет полиция

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    Полиция устанавливает обстоятельства конфликта между посетителем и охранниками продуктового магазина в Красносельском районе Петербурга. Мужчина не пошел навстречу подозрениям охраны и был вынужден дожидаться полиции. По его словам, не без применения силы.

    В 16:42 28 декабря в полицию Красносельского района позвонил 51-летний петербуржец и рассказал, что сотрудники охраны удерживают его в продуктовом магазине в торговом центре на Ленинском проспекте, 49, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшим на место полицейским мужчина пояснил, что на выходе из магазина к нему подошел неизвестный и попросил расстегнуть куртку, заподозрив хищение товара. Каких-либо опознавательных знаков на нем не было, но позже выяснилось, что это охранник. Посетитель счел его просьбу оскорбительной и отказался. После этого подбежали якобы еще несколько охранников и удерживали мужчину до приезда полиции.

    По словам потерпевшего, охранники применили к нему силу. «Меня обступили 5 человек, один ударил в живот, другие держали за руки», — рассказал он «Фонтанке». Но травм ему при этом не нанесли, «осталось неприятное ощущение», добавил мужчина.

    Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, сообщают в главке.

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    ПетербургКонфликт с охранником
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