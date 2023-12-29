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    В Петербурге в 2023 году построили 72 социальных объекта, из них 46 — за счет инвесторов

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    Фото: предоставлено холдингом Setl Group
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    В 2023 году в городе будет введено 72 социальных объекта, включая школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Это на 40% больше, чем в прошлом году. При этом две трети из построенных в этом году объектов пришлось на долю застройщиков, и с каждым годом эта доля растет.

    Для сравнения: в 2022 году в городе появился 51 социальный объект, из них 31 был возведен за счет внебюджетных средств, а 20 — за счет Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга.

    В декабре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2023 году впервые за многие годы в городе удалось ликвидировать дефицит социальных объектов, который копился годами.

    При этом, по словам генерального директора СРО А «Объединение строителей СПб» Алексея Белоусова, речь идет не только о садах и школах. В городе появились такие инфраструктурные объекты, как здания скорой помощи и пожарных депо, спортивные объекты, дома молодежи, дороги и мосты.

    «Если в преддверии 2023 года застройщики не скрывали беспокойства и делились друг с другом не очень оптимистичными ожиданиями, то теперь можно признать, что эти опасения были избыточными, — говорит руководитель Ассоциации. — Сегодня мы констатируем тот факт, что устойчивость строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленобласти оказалась достаточно высокой перед вызовами времени». Также Алексей Белоусов подчеркнул, что строительная отрасль является уникальной и ее вклад в развитие социальной инфраструктуры города столь значителен, что с этим не может сравниться ни одна другая отрасль. Только доходную часть бюджета Северной столицы (не считая федеральных налогов) застройщики пополняют примерно на 12–15%.

    За счет средств инвесторов в этом году построено 7 школ, 29 детских садов (отдельно стоящих и встроенных), 3 объекта совмещенного образования, 7 объектов здравоохранения (3 поликлиники, 3 встроенных помещения кабинета врача общей практики и встроенное помещение отделения для детей-инвалидов).

    Среди социальных объектов, введенных в этом году, — пять детских садов, построенных холдингом Setl Group. Во Фрунзенском районе завершился капитальный ремонт школы № 359 — школы-сталинки, построенной в 1936 году. Всего же в разных стадиях строительства у компании находится 21 социальный объект почти на 13 тыс. мест, в т.ч. поликлиника возле Октябрьской набережной. Кроме того, было построено 4 км дорог, не считая внутриквартальных улиц и проездов, а также начато строительство продолжения проспекта Ветеранов.

    Группа RBI завершила большой проект из десяти жилых корпусов Ultra City, который строили фактически в течение 10 лет, — целый большой городской квартал с двумя детскими садами — на 80 и 150 мест и школой на 825 мест».

    «Главстрой Санкт-Петербург», помимо новых кварталов в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово», завершил строительство сразу шести социальных объектов в 2023 году, среди них школы, детские сады и две поликлиники, одна из которых стала самым большим учреждением здравоохранения в Петербурге. Также была введена в эксплуатацию улица Меркурьева в ЖК «Северная долина».

    В стройке у девелопера находится еще 7 объектов, в начале 2024 года начнется строительство еще одной школы и детского сада.

    Группа ЦДС в этом году сдала в эксплуатацию школу на 650 мест в ЖК ЦДС «Московский» и продолжает строительство еще нескольких социальных объектов. Так, в конце лета 2024 года застройщик планирует сдать первый детский сад в ЖК Parkolovo (всего их предусмотрено три), потом начнется строительство школы и поликлиники. В 2023 году началось также строительство второго детского сада в ЖК ЦДС «Елизаровский» — первый сад в этом квартале был открыт в 2022 году.

    «Группа ЛСР» в 2023 году построила два детских сада в Невском районе (всего на территории ЖК «Цивилизация» их планируется 4) и по одному — на Васильевском острове и в Приморском районе.

    В Адмиралтейском районе ко Дню знаний открыла двери школа на 825 учеников, построенная Группой «Эталон». Здесь продолжается строительство еще одной школы и двух детских садов.

    Холдинг «РСТИ» сейчас строит детский сад на 215 мест и школу на 825 мест в Приморском районе, также компания возводит начальную школу на 200 мест на Пулковском шоссе в Московском районе — она будет сдана во II квартале 2024 года.

    Компания «КВС» в этом году ввела детский сад в Сертолово и начала строительство школ в Пушкинском районе Петербурга и в Янино.

    Среди знаковых городских объектов можно также отметить реконструкцию «Левашовского хлебозавода», где Группа RBI открыла в 2023 году культурно-деловое пространство.

    Холдинг Setl Group завершил реставрацию здания Канатного цеха с водонапорной башней на Васильевском острове — яркого примера эпохи конструктивизма.

    Фото: предоставлено холдингом Setl Group

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