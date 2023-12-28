Водителю автобуса стало плохо за рулем, и он протаранил машины на Якубовича

Рейсовый автобус попал в ДТП с несколькими автомобилями в Адмиралтейском районе Петербурга. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия водителя.
Авария произошла утром 28 декабря возле Манежа, между улицей Якубовича и Конногвардейским бульваром. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у 35-летнего водителя автобуса повысился сахар на фоне инсулинозависимости. Мужчине стало плохо, он не справился с управлением и протаранил другие машины.
В результате ДТП никто не пострадал. Водитель автобуса жив.