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    Водителю автобуса стало плохо за рулем, и он протаранил машины на Якубовича

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    Рейсовый автобус попал в ДТП с несколькими автомобилями в Адмиралтейском районе Петербурга. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия водителя.

    Авария произошла утром 28 декабря возле Манежа, между улицей Якубовича и Конногвардейским бульваром. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у 35-летнего водителя автобуса повысился сахар на фоне инсулинозависимости. Мужчине стало плохо, он не справился с управлением и протаранил другие машины.

    В результате ДТП никто не пострадал. Водитель автобуса жив.

    Фото: «Мегаполис»

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    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с автобусомСтало плохо за рулем
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