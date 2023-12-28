Американка вышла из тюрьмы после убийства своей матери, которая выдавала её за тяжелобольную

32-летняя Джипси Роуз Бланшар, осужденная за убийство матери, вышла из тюрьмы спустя 7 лет после приговора. Об этом сообщает ABC News 28 декабря. Изначально Бланшар приговорили к 10 годам тюрьмы в 2016 году, однако женщина вышла по УДО.
Как напоминает РИА Новости, мать Джипси, Клоддин Бланшар, страдала от делегированного синдрома Мюнхгаузена — это расстройство, из-за которого она намеренно выдавала свою дочь за тяжелобольную. Будучи ребенком, Джипси по настоянию матери передвигалась на инвалидной коляске и питалась через зонд, а также практически не покидала дом и перенесла несколько операций без необходимости.
В 2012 году в соцсетях Джипси познакомилась с парнем Николасом Годеджоном, который страдал от психических заболеваний. В июне 2015 года он и предложил ей убить мать. Джипси впустила молодого человека в дом, а сама заперлась в другой комнате. Позже Клоддин Бланшар нашли зарезанной в спальне.
Пару арестовали спустя несколько дней. В 2018 году Годеджона приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Джипси признала вину, ее приговорили к 10 годам заключения.
История Бланшар легла в основу мини-сериала «Притворство» (The Act), который вышел в 2019 году. Главные роли исполнили Патрисия Аркетт (Клоддин) и Джоуи Кинг (Джипси). Обе получили за них премию «Эмми».