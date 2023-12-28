Американка вышла из тюрьмы после убийства своей матери, которая выдавала её за тяжелобольную

32-летняя Джипси Роуз Бланшар, осужденная за убийство матери, вышла из тюрьмы спустя 7 лет после приговора. Об этом сообщает ABC News 28 декабря. Изначально Бланшар приговорили к 10 годам тюрьмы в 2016 году, однако женщина вышла по УДО.

Как напоминает РИА Новости, мать Джипси, Клоддин Бланшар, страдала от делегированного синдрома Мюнхгаузена — это расстройство, из-за которого она намеренно выдавала свою дочь за тяжелобольную. Будучи ребенком, Джипси по настоянию матери передвигалась на инвалидной коляске и питалась через зонд, а также практически не покидала дом и перенесла несколько операций без необходимости.