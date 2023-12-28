Россиянин незаконно 20 месяцев жил в Таиланде и подрабатывал психологом

На острове Самуи в Таиланде задержали проживавшего в стране 20 месяцев после окончания действия визы россиянина. Мужчина незаконно подрабатывал психологом. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает местное издание Bangkok Post.

У 41-летнего Дмитрия истек срок действия визы в апреле 2022 года. Его задержала туристическая полиция в ходе кампании по выявлению туристов-нарушителей. Мужчина подрабатывал психологам и оказывал услуги соотечественникам. За одну сессию Дмитрий брал 2,5 тысячи таиландских батов — около 7 тысяч рублей.



Один из полицейских записался на прием к россиянину, чтобы его поймать. Дмитрий назначил встречу, как и во всех других случаях, в 24-часовом магазине. Там его и задержали.

