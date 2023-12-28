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    Россиянин незаконно 20 месяцев жил в Таиланде и подрабатывал психологом

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    На острове Самуи в Таиланде задержали проживавшего в стране 20 месяцев после окончания действия визы россиянина. Мужчина незаконно подрабатывал психологом. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает местное издание Bangkok Post.

    У 41-летнего Дмитрия истек срок действия визы в апреле 2022 года. Его задержала туристическая полиция в ходе кампании по выявлению туристов-нарушителей. Мужчина подрабатывал психологам и оказывал услуги соотечественникам. За одну сессию Дмитрий брал 2,5 тысячи таиландских батов — около 7 тысяч рублей.

    Один из полицейских записался на прием к россиянину, чтобы его поймать. Дмитрий назначил встречу, как и во всех других случаях, в 24-часовом магазине. Там его и задержали.

    За нарушение визового режима и нелегальную трудовую деятельность россиянину грозит депортация и внесение в черный список, который навсегда запрещает въезд в Таиланд.

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