В Центре Алмазова высадился десант дедов-морозов. Посмотрите, как поздравили с наступающим праздником маленьких пациентов

Необычную картину наблюдали прохожие 28 декабря в полдень у НМИЦ им. В. А. Алмазова — с крыши медучреждения на тросах спустился целый десант дедов-морозов.



Волшебники заглядывали в окна палат и поздравляли маленьких пациентов с наступающим Новым годом. Кроме того, ещё один Дед Мороз, уже со Снегурочкой, поднялся на пожарном подъемнике и передал ребятам подарки.

