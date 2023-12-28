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    В Центре Алмазова высадился десант дедов-морозов. Посмотрите, как поздравили с наступающим праздником маленьких пациентов

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Необычную картину наблюдали прохожие 28 декабря в полдень у НМИЦ им. В. А. Алмазова — с крыши медучреждения на тросах спустился целый десант дедов-морозов.

    Волшебники заглядывали в окна палат и поздравляли маленьких пациентов с наступающим Новым годом. Кроме того, ещё один Дед Мороз, уже со Снегурочкой, поднялся на пожарном подъемнике и передал ребятам подарки.

    Необычное поздравление прошло в рамках общероссийской акции «Новый год в каждый дом». Таким образом поздравили детей, которые самый семейный праздник вынуждены встречать в стенах больницы.

    В роли дедов-морозов выступили сотрудники МЧС, к которым присоединились председатель комитета по молодежной политике Богдан Заставный и волонтёр штаба «МыВместе» Олеся Толмачева.

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    Такой десант не в первый раз высаживается в Центре им. Алмазова, вызывая у детей бурю восторга. А медики отмечают, что положительные эмоции способствуют выздоровлению.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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