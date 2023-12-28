Джеймса Бонда обвинили в нарушении правил безопасности на прогулке по Йеллоустонскому парку

Звезду Голливуда, сыгравшего Джеймса Бонда, будут судить за нарушение правил безопасности у Йеллоустонского каньона.
Голливудскую звезду обвиняют в том, что он изменил маршрут променада в Йеллоустонском национальном парке. Об этом
Американские СМИ обсуждают документы, в которых упоминается Пирс Броснан, совершивший пешее путешествие по термальной зоне Йеллоустонского национального парка, в районе Йеллоустонского каньона. 70-летнего актера привлекли к ответственности в окружном суде США за «передвижение пешком по термальной зоне» и «нарушение правил закрытия». Предполагается, что это произошло 1 ноября. Первое судебное заседание в Вайоминге уже состоялось, а другое назначено на 23 января 2024 года.
СМИ сообщали, что в 2023 году в Йеллоустоне возникли проблемы с туристическим поведением: туристов регулярно обвиняют в том, что они отправляются в закрытые районы Йеллоустона и других нацпарков по всей стране, что влечет иногда смертельные последствия.