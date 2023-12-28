Главу муниципалитета «Семёновский» исключили из «Единой России»

«Единая Россия» исключила из своих рядов главу муниципалитета «Семёновский» Яна Липинского. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе партии, также приостановлены его полномочия секретаря в муниципальной ячейке.



В ноябре суд лишил Липинского прав на управление автомобилем за вождение в нетрезвом виде. Разбирательство шло больше года. Причиной стал инцидент в прошлом августе, когда автомобиль Липинского остановили сотрудники ДПС. Алкотестер определил, что водитель был пьян. Липинский с этим не согласился, но проходить медицинское освидетельствование отказался.