Главу муниципалитета «Семёновский» исключили из «Единой России»

«Единая Россия» исключила из своих рядов главу муниципалитета «Семёновский» Яна Липинского. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе партии, также приостановлены его полномочия секретаря в муниципальной ячейке.
В ноябре суд лишил Липинского прав на управление автомобилем за вождение в нетрезвом виде. Разбирательство шло больше года. Причиной стал инцидент в прошлом августе, когда автомобиль Липинского остановили сотрудники ДПС. Алкотестер определил, что водитель был пьян. Липинский с этим не согласился, но проходить медицинское освидетельствование отказался.
В прошлом же году муниципалитет «Семёновский» купил электросамокат, а затем совет выступил с инициативой, чтобы все муниципальные образования вместо служебных автомобилей пересели на самокаты.
Липинский возглавляет муниципалитет с 2019 года. До этого он работал помощником у депутата Законодательного собрания от «Единой России» Сергея Соловьёва.