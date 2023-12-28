В Петербурге мошенники сорвали джекпот, пообещав выплаты за погибшего в армии сына

В надежде получить 600 тысяч рублей пожилая жительница Кировского района Петербурга отдала мошенникам в 18 раз больше. «Выездной кассир» увозил её наличные два месяца.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 декабря, за помощью в полицию накануне обратилась 82-летняя пенсионерка, потерявшая 11, 1 млн рублей. На крючок аферистов она попала ещё в начале апреля, когда ответила на звонок и поверила, что говорит с сотрудником Московской арбитражной комиссии. Он уверял, что женщине положены выплаты за погибшего в армии в мирное время сына.
По информации «Фонтанки», собеседник заверил, что 600 тысяч рублей поступят на специально открытый счёт, туда же уговорил перевести накопления из других банков. Женщина пополнила счёт на 4 млн рублей, но это были не все её сбережения. До конца мая её убедили выдать остальное. Для этого к ней приезжал человек, назвавшийся выездным кассиром. Плотный мужчина в чёрном увёз чуть более 7 млн рублей.
Осознать обман, по предварительным данным, пенсионерке мешали дачные хлопоты.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников», - сообщили в полицейском главке.