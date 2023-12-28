В Петербурге мошенники сорвали джекпот, пообещав выплаты за погибшего в армии сына

В надежде получить 600 тысяч рублей пожилая жительница Кировского района Петербурга отдала мошенникам в 18 раз больше. «Выездной кассир» увозил её наличные два месяца.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 декабря, за помощью в полицию накануне обратилась 82-летняя пенсионерка, потерявшая 11, 1 млн рублей. На крючок аферистов она попала ещё в начале апреля, когда ответила на звонок и поверила, что говорит с сотрудником Московской арбитражной комиссии. Он уверял, что женщине положены выплаты за погибшего в армии в мирное время сына.