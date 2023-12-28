Новосибирск остался на новогодние праздники без мэра. Коммунист Локоть ушел в отпуск и не вернется

В Новосибирске закончилось десятилетие мэрства Анатолия Локтя. 28 декабря получено официальное подтверждение того, что он отправился в отпуск с последующим увольнением.



Как сообщает НГС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова, Анатолий Локоть покидает пост мэра и уходит работать в федеральные структуры власти. «Он получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач, и принял его. Принято решение использовать его опыт, чтобы продолжать приносить пользу стране. Он уходит в отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение. Надеюсь, что мы общими усилиями обеспечим, чтобы городское хозяйство в течение праздничных выходных устойчиво функционировало», — сказал Андрей Травников.