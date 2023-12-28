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    Новосибирск остался на новогодние праздники без мэра. Коммунист Локоть ушел в отпуск и не вернется

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    В Новосибирске закончилось десятилетие мэрства Анатолия Локтя. 28 декабря получено официальное подтверждение того, что он отправился в отпуск с последующим увольнением.

    Как сообщает НГС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова, Анатолий Локоть покидает пост мэра и уходит работать в федеральные структуры власти. «Он получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач, и принял его. Принято решение использовать его опыт, чтобы продолжать приносить пользу стране. Он уходит в отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение. Надеюсь, что мы общими усилиями обеспечим, чтобы городское хозяйство в течение праздничных выходных устойчиво функционировало», — сказал Андрей Травников.

    Анатолий Локоть возглавлял город с 2014 года — пришел к власти как представитель оппозиции, КПРФ. Однако, как считают в местных СМИ, это ничего не изменило в региональной политике.

    Что касается новой должности Анатолия Локтя, то в Новосибирске полагают, что он сохранит должность партийного руководителя и, вероятно, вернется в Государственную думу в качестве депутата. Есть и другая версия: Локоть получит должность в одном из министерств.

    Кто станет следующим мэром — пока неясно. Исполняющим обязанности главы города назначили вице-мэра Олега Клемешова. Чиновник стал первым заместителем мэра в прошлом году. До этого он занимал пост первого заместителя главы администрации Ленинского района. В 2021 году доход Клемешова составил почти 2,5 миллиона рублей.

    Напомним, в 2023 году в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. По новым правилам, претендент на должность главы города должен пройти тест и собеседование. К выборам допускаются не менее двух кандидатов, которых сначала выбирает комиссия, а победителем становится избранный депутатами на тайном голосовании.

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