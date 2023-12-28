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    В Воронежской области обстреляли автомобиль яичного магната Геннадия Ширяева

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    Владелец Третьяковской птицефабрики Геннадий Ширяев пережил покушение в Воронежской области. Об этом 28 декабря со ссылкой на правоохранительные органы сообщает издание «Блокнот».

    Инцидент произошел накануне вечером под Борисоглебском. Неизвестные произвели два выстрела по автомобилю Ширяева, когда тот выезжал с территории производства. Сам яичный магнат не пострадал. Полиция проводит проверку.

    В 2023 году фермер Ширяев передал 40% своего бизнеса в семи юрлицах дочери и сыну. Семья занимается производством яиц и подсолнечного масла, а также растениеводством в Воронежской и Самарской областях.

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