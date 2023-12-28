В Воронежской области обстреляли автомобиль яичного магната Геннадия Ширяева

Владелец Третьяковской птицефабрики Геннадий Ширяев пережил покушение в Воронежской области. Об этом 28 декабря со ссылкой на правоохранительные органы сообщает издание «Блокнот».

Инцидент произошел накануне вечером под Борисоглебском. Неизвестные произвели два выстрела по автомобилю Ширяева, когда тот выезжал с территории производства. Сам яичный магнат не пострадал. Полиция проводит проверку.



В 2023 году фермер Ширяев передал 40% своего бизнеса в семи юрлицах дочери и сыну. Семья занимается производством яиц и подсолнечного масла, а также растениеводством в Воронежской и Самарской областях.

