Предновогодние хлопоты в Петербурге создают проблемы автомобилистам

В Петербурге наступило время «праздничных» пробок. 28 декабря около полудня загруженность городских дорог составила 5 баллов. Как правило, в это время бывает 4 балла. А утром было на редкость свободно — в час пик 4 балла против обычных 6.
На «Яндекс.Карте» хорошо видно, что на КАД пробок мало, даже Народная улица, где часто бывает коллапс (особенно по утрам), стоит только на небольшом участке. Зато плотно в центре города.
Такая динамика наблюдается обычно в предновогодние и предпраздничные дни. По утрам довольно свободно: многие учебные заведения перестают работать, некоторые горожане уже отправляются в путешествия. А днём и ближе к вечеру становится заметно плотнее: горожане закупают подарки и угощение к столу, заканчивают дела уходящего года.