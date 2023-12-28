«Кроме родителей и логопедов, его уже почти никто не понимает». Помогите пятилетнему петербуржцу научиться говорить

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У пятилетнего Марка нет словарного запаса, в его активе лишь около 30 звуков, похожих на слова. Виной всему моторная алалия, вызванная органическим поражением головного мозга. Однако «запустить» речь у мальчика ещё можно, для этого необходим интенсивный курс реабилитации. Только его стоимость для родителей Марка слишком велика.



Марк Тишенков, 5 лет.

Моторная алалия, вызванная органическим поражением головного мозга.

Требуется курс реабилитации. Не хватает 148 854 руб.



Пятилетний Марк очень любит динозавров. А ещё железную дорогу, поезда и экскаваторы. Правда, в его играх нет привычны детских диалогов, потому что Марк почти не умеет говорить, а немногие слова, которые он произносит, больше похожи на звукоподражание.

Марк родился в срок, но роды оказались тяжёлые: безводный период больше суток, травма шеи. Анастасия, мама мальчика, немного встревожилась, не скажется ли это на его развитии. Однако причин для тревоги в первое время не было: малыш развивался по возрасту, к году говорил «мама» и «ба». И женщина успокоилась.



В год и два месяца мальчик подхватил ротавирус, который дал неожиданные осложнения — приступы эпилепсии. Четыре за сутки.

Несколько дней Марк провёл в реанимации, потом его перевели в отделение неврологии и назначили противосудорожные препараты. Сейчас с эпилепсией удалось справиться: исследование показало, что эпиактивности в мозге больше нет. Но после этих приступов Марк перестал разговаривать и произносить внятные звуки — только мычал.

Родители надеялись, что скоро всё придёт в норму и речь вернётся. Однако время шло, а Марк по-прежнему не говорил. Сначала Анастасия пыталась «разговорить» сына сама: просила повторять слова, спрашивала, как называются предметы, какие звуки издаёт курочка или собачка. Но мальчик ничего не мог сказать, не было даже звукоподражания.



Примерно в два года у Марка определили задержку речевого развития.

«Начались реабилитации: дефектологи, логопеды, психологи, кого только мы не проходили», — вспоминает мама мальчика.



Через какое-то время стало окончательно понятно, что нарушения серьёзные. Марк по-прежнему не мог выговаривать даже самые простые слова. Тогда ему поставили диагноз «моторная алалия». Это значит, что у него есть нарушения в зонах мозга, ответственных за воспроизведение речи. Кроме того, мальчику трудно даётся запоминание: выучив на занятии слово, к следующему он его забывает, и всё приходится начинать заново.



Сейчас Марку уже пять, а в его активе примерно 30 звуков, похожих на слова. Так, например, «ди» на языке Марка означает «подожди». Это всё, что есть в его распоряжении, чтобы объяснить свои желания, потребности, эмоции. Мальчик общительный и очень старается, но кроме родителей и специалистов-логопедов его уже почти никто не понимает.

Из-за этого Марк сильно расстраивается. Конечно, ему очень хочется дружить с другими ребятами. Когда он был маленький, отсутствие речи не было проблемой — большинство его сверстников тоже плохо говорили. Но чем старше становится Марк, тем отчётливее проявляется разница в речевом развитии.



«Раньше он мог хоть миллион раз пытаться объяснить, что ему надо. А сейчас, если его не понимают, он сразу обижается, злится», — рассказывает Анастасия.

Серьёзность моторной алалии не просто в том, что Марку трудно общаться. При таком диагнозе отсутствует внешняя речь и внутренняя, а значит, страдает мышление: ребёнку очень сложно понимать абстрактные понятия и строить логические умозаключения. Со временем это может привести к отставанию в интеллектуальном развитии и невозможности усваивать новые знания, развиваться.



Сейчас интеллект у Марка сохранен: он понимает обращённую речь, выполняет инструкции, может отвечать «да» и «нет» жестами и словами, знает буквы и умеет писать некоторые из них. Но если не «запустить» речь, в дальнейшем мальчик будет всё больше и больше отставать в развитии от своих ровесников.

К сожалению, самый благоприятный период для развития речи – ранний возраст – прошёл, поэтому время работает против Марка. Сейчас для того, чтобы начать говорить мальчику необходим комплексный курс, куда входит помощь психолога, коррекционного педагога, логопедический массаж, биоакустическая коррекция.

Всё это есть в одном из петербургских центров, у специалистов которого большой опыт успешного «запуска» речи даже в сложных случаях. Также они знают, как замотивировать активных и непоседливых малышей, которым трудно заниматься. Кроме того, в центре есть ь программы для родителей – для занятий дома.



Марк уже побывал на нескольких занятиях с логопедом – было видно, что ему нравится выполнять упражнения, и он хочет поскорее заговорить. Но эпизодических занятий недостаточно, а стоимость курса родителям не по карману. За поддержкой они обратились в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который открыл сбор средств. На данный момент собрано 40,5 тысяч рублей.



«Мальчик уже довольно большой, и медлить нельзя: чем быстрее начать коррекцию, тем эффективнее она будет. Благодаря ей Марк сможет заговорить, следовательно, развиваться, познавать мир и проявлять себя. Но чтобы это произошло, ему нужна помощь», - говорят в фонде.

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БФ «Помощь» оказывает поддержку не только детям, но и взрослым. Его подопечными являются жители из разных регионов России. В преддверии новогодних праздников фонд запустил челлендж #ДобрыйНовый2024. Приняв в нём участие, вы сможете подарить подопечным фонда надежду, что в Новом году они справятся со своими недугами.

