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    Специалиста по клинингу задержали в Петербурге по делу об изнасиловании 30-летней давности

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    Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района сделали то, что почему-то не стали делать их коллеги в 1993 году.

    Подозреваемого в изнасиловании на улице Энтузиастов, совершенном в сентябре 30 лет назад, задержали накануне утром на улице Наставников, стало известно «Фонтанке» 28 декабря. По версии следствия, мужчина в квартире избил и изнасиловал 16-летнюю девушку. Тогда же было возбуждено уголовное дело, и пострадавшая указывала на обидчика.

    Но кара настигла 51-летнего петербуржца только в 2023 году. Мужчину, который позиционирует себя в Интернете как специалист по клинингу, задержали, допросили и отпустили на подписку о невыезде.

    Это второе раскрытое преступление старых лет, связанное с сексуальным насилием над несовершеннолетними, за неделю. Оперативники «Детского» отдела установили мужчину, который изнасиловал девочку в машине на Васильевском острове в 1996 году. Привлечь его ответственности уже невозможно — он умер в 2020 году.

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