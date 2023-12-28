Специалиста по клинингу задержали в Петербурге по делу об изнасиловании 30-летней давности

Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района сделали то, что почему-то не стали делать их коллеги в 1993 году.



Подозреваемого в изнасиловании на улице Энтузиастов, совершенном в сентябре 30 лет назад, задержали накануне утром на улице Наставников, стало известно «Фонтанке» 28 декабря . По версии следствия, мужчина в квартире избил и изнасиловал 16-летнюю девушку. Тогда же было возбуждено уголовное дело, и пострадавшая указывала на обидчика.



Но кара настигла 51-летнего петербуржца только в 2023 году. Мужчину, который позиционирует себя в Интернете как специалист по клинингу, задержали, допросили и отпустили на подписку о невыезде.

