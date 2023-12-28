Специалиста по клинингу задержали в Петербурге по делу об изнасиловании 30-летней давности

Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района сделали то, что почему-то не стали делать их коллеги в 1993 году.
Подозреваемого в изнасиловании на улице Энтузиастов, совершенном в сентябре 30 лет назад, задержали накануне утром на улице Наставников, стало известно «Фонтанке»
Но кара настигла 51-летнего петербуржца только в 2023 году. Мужчину, который позиционирует себя в Интернете как специалист по клинингу, задержали, допросили и отпустили на подписку о невыезде.
Это второе раскрытое преступление старых лет, связанное с сексуальным насилием над несовершеннолетними, за неделю. Оперативники «Детского» отдела установили мужчину, который изнасиловал девочку в машине на Васильевском острове в 1996 году. Привлечь его ответственности уже невозможно — он умер в 2020 году.