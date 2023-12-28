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    «Выводили, надев маски». В коммуналке на Московском горели сразу несколько помещений

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    2 комментария

    Крупный квартирный пожар произошел минувшей ночью на юге Петербурга, напротив Московского парка Победы.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 28 декабря в 3:52 поступил вызов на Московский проспект, 157. В коммунальной квартире горели сразу несколько помещений: 20-метровая комната, 5 метров коридора и 6-метровая кухня полностью. На место прибыли четыре пожарных расчёта (20 человек личного состава). К 4:42 они ликвидировали возгорание.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

    читатель «Фонтанки»

    Читатель «Фонтанки» Руслан рассказывает, что пожар был на втором этаже. В 4:14 всё уже оказалось в дыму, с верхних этажей было не выбраться. Жителей пятого этажа спасатели выводили, надев им маски. Подниматься в квартиры, по словам местного жителя, разрешили в 5:30.

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