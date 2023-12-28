«Выводили, надев маски». В коммуналке на Московском горели сразу несколько помещений

Крупный квартирный пожар произошел минувшей ночью на юге Петербурга, напротив Московского парка Победы.
читатель «Фонтанки»
Как сообщает городское ГУ МЧС, 28 декабря в 3:52 поступил вызов на Московский проспект, 157. В коммунальной квартире горели сразу несколько помещений: 20-метровая комната, 5 метров коридора и 6-метровая кухня полностью. На место прибыли четыре пожарных расчёта (20 человек личного состава). К 4:42 они ликвидировали возгорание.
«Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.
читатель «Фонтанки»
Читатель «Фонтанки» Руслан рассказывает, что пожар был на втором этаже. В 4:14 всё уже оказалось в дыму, с верхних этажей было не выбраться. Жителей пятого этажа спасатели выводили, надев им маски. Подниматься в квартиры, по словам местного жителя, разрешили в 5:30.