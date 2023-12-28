Пенсионер на юге Петербурга ударил зятя в спину ножом, попросил прощения у жены и совершил самоубийство

Конфликт тестя и зятя закончился трагедией во Фрунзенском районе: один мертв, второй в больнице.
Звонок в службу 112 из квартиры на Загребском проспекте поступил накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 декабря. По предварительной информации, 64-летний мужчина сообщал, что на него с ножом напал тесть. Прибывший на место наряд нашел у дома тело 69-летнего тестя заявителя, а в квартире на 10 этаже самого заявителя с раной в спине. В состоянии средней тяжести его увезли в НИИ скорой помощи.
В квартире также нашли записку от погибшего, в которой тот просил прощения у жены и просил беречь внучку.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.