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    Гребень антициклона взял на себя управление погодой в Петербурге

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    Петербург перешёл из-за под влияния циклонов в зону антициклона. Но на погоде это скажется несильно.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 декабря в городе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, а местами до минус 11, днем составит минус 2–4 градуса.

    Петербург возвращается в климатическую норму, отмечает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Сегодня в атмосфере над регионом властвует небольшой промежуточный гребень антициклона. Атмосферное давление при этом будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

    Завтра, 29 декабря, облачно, снег, днём — мокрый, потому что температура повысится до 0 градусов. 30 декабря минус 1–3 градуса и снова снег.

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