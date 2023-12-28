Спорим, вы не знали, сколько мандаринов можно съесть? Рассказываем, чем вредно переедание

Главное — не перепутать празднование Нового года с соревнованиями по поеданию мандаринов Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





За новогодние каникулы мы, наверное, съедаем больше мандаринов, чем за весь остальной год. Но в таком подходе нет ничего хорошего. Хотя, казалось бы, в цитрусовых есть витамины, полезные вещества. Это безусловно. Но содержатся в них и элементы, которыми лучше не злоупотреблять. Вместе с врачами мы обсудили, что действительно полезного есть в мандаринах, кому они противопоказаны и сколько в день можно съесть без вреда для здоровья.

Чем полезны мандарины Мякоть мандарина на 87% состоит из воды, еще 7% приходится на сахар, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла, витамины (группы B, P, K, D), антиоксиданты. Особенно богаты мандарины аскорбиновой кислотой. В мандариновом соке содержатся минералы, кальций, магний и калий. — От цитрусовых большая польза за счет содержания флавоноидов — веществ, которые помогают нормализовать и стимулировать иммунитет, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Поэтому их едят при простуде или для профилактики простуды. Основной эффект — противовирусный. Всем известно, что в цитрусовых содержится много витамина С. И это действительно так. Что касается питательной ценности, то самые полезные в этом случае — грейпфруты и лимоны.



Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

Кстати, полезна в мандаринах не только мякоть, но и кожура. Она богата эфирными маслами, органическими кислотами и флавоноидами. В чём вред мандаринов В некоторых мандаринах содержится очень много клетчатки. Из-за сложности переваривания она запросто может спровоцировать тяжесть и боли в животе. И такие фрукты небезопасны для людей со снижением кислотности желудка — гипоацидностью. К счастью, «опасные» цитрусовые легко распознать — у них твердая и очень плотная кожура. Так что выбирать лучше сочные сорта с тонкой кожицей и маленькими прожилками.

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— Большое содержание клетчатки в мандаринах может стать причиной вздутия живота и метеоризма. Косточки мандаринов могут спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ, так как твердая клетчатка раздражает слизистую. Пострадать могут и здоровые люди, если съедят слишком много косточек цитруса. В большом количестве они могут оказывать токсическое воздействие на организм. Человек может почувствовать тошноту, определенный дискомфорт в области желудка и кишечника, — говорит эксперт.



Ната Гончар — президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).

Кроме того, не стоит забывать, что мандарины содержат фруктозу. Она легко может спровоцировать скачки уровня инсулина в крови, поэтому аккуратнее с мандаринами стоит быть пациентам с сахарным диабетом.



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И как и любой другой цитрус, мандарины способны вызывать аллергию. Поэтому детям до трех лет их лучше давать не слишком много, а детям до года не давать вовсе. При первом введении мандаринов в детский рацион эксперты рекомендуют отследить реакцию организма. Если у ребенка появятся симптомы аллергии (сыпь, отек рта), от мандаринов лучше воздержаться и обратиться к специалисту.

Как правильно хранить мандарины Обычно мы берем столько мандаринов, сколько сможем съесть за пару вечеров. Но если за праздники у вас появится мандариновая зависимость и вы начнете закупать цитрусовые в промышленных масштабах, важно помнить о простых правилах хранения. Оказывается, просто достать их из пакета и убрать в ящик недостаточно.

— Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов, — говорит диетолог Елена Девяткина. — Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся. Также важно не забывать, что перед транспортировкой все цитрусовые проходят обязательную обработку сернистыми соединениями. Поэтому перед едой фрукты из магазина следует мыть теплой водой с мылом. Елена Девяткина — диетолог, врач 1-й категории.

Сколько мандаринов можно съесть У мандаринов, как и у других продуктов, есть своя дневная норма — 300 граммов в сутки. То есть три-четыре средних мандарина вы вполне можете себе позволить. Если переесть, может начаться псевдоаллергическая реакция — это когда аллергии как таковой у вас нет, но если увлечься поеданием мандаринов, появляется сыпь.

И не стоит забывать, что мандарины богаты фруктозой, а это такой же углевод, как глюкоза. — Она стимулирует выработку инсулина. Если человек съедает слишком много фруктов за один прием, инсулин нарушает расщепление жира, и он отправляется в жировое депо, а человек набирает вес, — говорит Елена Девяткина.

Если не слишком увлекаться мандаринами и есть их в рекомендуемых количествах, никакой опасности фруктоза представлять не будет. Врачи также напоминают, что в зависимости от спелости и сладости в мандаринах меняется гликемический индекс. Так что с сочными и сладкими цитрусовыми стоит быть еще аккуратнее.