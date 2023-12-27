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    Доходы и расходы федерального бюджета России в 2023 году превысили план

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    Доходы и расходы федерального бюджета России в 2023 году превысили план. Об этом во время брифинга по итогам года 27 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

    Доходы бюджета, в первую очередь нефтегазовые, выросли, по словам Силуанова, на 3,1 триллиона рублей, передает ТАСС. По итогам года нефтегазовые доходы, предположительно, составят около 9 триллионов рублей.

    Расходы федерального бюджета были запланированы в размере 29,056 триллиона рублей, а составят по итогам года 32,2 триллиона рублей, рассказал министр. Он также отметил, что серьезных сокращений расходов бюджета в этом году нет, есть «переструктурирование».

    «Все плановые задачи выполняем. По дорожным делам не сокращаются, по инвестициям не сокращаются. По социальной сфере — вообще святое дело. По ипотеке расходы растут в связи с ростом ставки», — сказал Силуанов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с Силуановым дефицит бюджета РФ, и сообщил, что в 2023 году он может составить менее 1,5% ВВП, передает РИА «Новости».

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