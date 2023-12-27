Доходы и расходы федерального бюджета России в 2023 году превысили план. Об этом во время брифинга по итогам года 27 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.



Доходы бюджета, в первую очередь нефтегазовые, выросли, по словам Силуанова, на 3,1 триллиона рублей, передает ТАСС. По итогам года нефтегазовые доходы, предположительно, составят около 9 триллионов рублей.

Расходы федерального бюджета были запланированы в размере 29,056 триллиона рублей, а составят по итогам года 32,2 триллиона рублей, рассказал министр. Он также отметил, что серьезных сокращений расходов бюджета в этом году нет, есть «переструктурирование».