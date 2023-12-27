В Стерлитамаке 16-летний подросток в наручниках смог сбежать от бывшего отчима, который убил его мать

В Стерлитамаке закованный в наручники 16-летний подросток смог сбежать от убийцы своей матери. В преступлении подозревают ее бывшего мужа, который ранее приходился мальчику отчимом. Подробности 27 декабря сообщает пресс-служба МВД по республике Башкортостан и публикует видео побега мальчика.

По предварительной информации, вечером 23 декабря житель Стерлитамакского района, 1981 года рождения, пробрался в квартиру бывшей жены на Социалистической улице. Той дома не было, он застал только ее сына-подростка, которого заковал в наручники.

Когда 36-летняя бывшая жена зашла в дом, мужчина, предварительно, нанес ей ножевые ранения. Мальчик смог сбежать, добраться до знакомых, которые вызвали полицию. Его мать нашли в квартире уже мёртвой.

В республиканском СК уточнили, что бывшему пасынку мужчина угрожал также и пистолетом. Женщина скончалась на месте от нескольких ударов ножом в область шеи и груди.