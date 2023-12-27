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    В Стерлитамаке 16-летний подросток в наручниках смог сбежать от бывшего отчима, который убил его мать

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    В Стерлитамаке закованный в наручники 16-летний подросток смог сбежать от убийцы своей матери. В преступлении подозревают ее бывшего мужа, который ранее приходился мальчику отчимом. Подробности 27 декабря сообщает пресс-служба МВД по республике Башкортостан и публикует видео побега мальчика.

    МВД по Республике Башкортостан

    По предварительной информации, вечером 23 декабря житель Стерлитамакского района, 1981 года рождения, пробрался в квартиру бывшей жены на Социалистической улице. Той дома не было, он застал только ее сына-подростка, которого заковал в наручники.

    Когда 36-летняя бывшая жена зашла в дом, мужчина, предварительно, нанес ей ножевые ранения. Мальчик смог сбежать, добраться до знакомых, которые вызвали полицию. Его мать нашли в квартире уже мёртвой.

    В республиканском СК уточнили, что бывшему пасынку мужчина угрожал также и пистолетом. Женщина скончалась на месте от нескольких ударов ножом в область шеи и груди.

    Фото: Следственный комитет по Республике Башкортостан
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    Мужчину задержали на следующее утро сотрудники ГИБДД. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Отмечается, что ранее он был судим по статье об истязании (ст. 117 УК РФ), а также по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).

    Фото: Следственный комитет по Республике Башкортостан

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