Доля покупателей новостроек из других регионов в Петербурге достигла 44%

Региональных покупателей на петербургском рынке новостроек становится больше — по данным «Петербургской Недвижимости», в структуре сделок компании за 2023 год их доля достигла 44% против 42% в предыдущие два года.



Лидеры по спросу среди регионов в этом году остались прежними — лидирует Мурманск и Мурманская область, затем идут Москва и область, и замыкает тройку Ханты-Мансийский автономный округ. В этом году стало немного больше покупателей из Краснодарского края, Вологодской и Ростовской областей.



— Чаще всего недвижимость в Петербурге приобретают жители северных регионов, — рассказала руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — Людей здесь привлекают возможности получения качественного образования и построения карьеры. А технологии позволяют купить квартиру дистанционно, поэтому ехать в офис для оформления договора не нужно.

