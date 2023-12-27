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    Доля покупателей новостроек из других регионов в Петербурге достигла 44%

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    Региональных покупателей на петербургском рынке новостроек становится больше — по данным «Петербургской Недвижимости», в структуре сделок компании за 2023 год их доля достигла 44% против 42% в предыдущие два года.

    Лидеры по спросу среди регионов в этом году остались прежними — лидирует Мурманск и Мурманская область, затем идут Москва и область, и замыкает тройку Ханты-Мансийский автономный округ. В этом году стало немного больше покупателей из Краснодарского края, Вологодской и Ростовской областей.

    — Чаще всего недвижимость в Петербурге приобретают жители северных регионов, — рассказала руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — Людей здесь привлекают возможности получения качественного образования и построения карьеры. А технологии позволяют купить квартиру дистанционно, поэтому ехать в офис для оформления договора не нужно.

    По данным аналитиков Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», чаще всего покупатели из регионов выбирают однокомнатные квартиры, сделок с ними было 47% от общего числа, а со студиями — 33%. Средний бюджет сделки составил 7,7 млн рублей.

    Среди локаций самой популярной стала «Ново-Сергиево» с долей 21%, 12% пришлось на «Октябрьскую набережную — Дальневосточный проспект», 8% — на «Пулковское — Волхонское». Локации «Обуховской Обороны — Седова» и «Каменка» заняли в спросе по 7%.

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    Комментарии 2

    Дядя Бо27 Дек 2023 в 17:43
    Понаехи.
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