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    Курьер из Петербурга дважды обокрал магазин, в котором работает. Вора сгубил ликер

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    В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали курьера службы доставки, укравшего алкоголь из гипермаркета, в котором работал. Это была не первая его кража, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти в среду, 27 декабря.

    Нерадивого курьера задержали вечером 26 декабря в гипермаркете в Выборгском районе. Там сработала тревожная кнопка, на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Выяснилось, что курьер службы доставки магазина решил украсть 8 бутылок ликера на 13 тысяч рублей.

    Оказалось, что это не первая его попытка вынести продукцию из магазина. Ранее, выполняя свой заказ, курьер взял чужие неоплаченные товары и попытался их вынести через вход в торговый зал, но его заметил работник гипермаркета.

    Задержанного мужчину доставили в отдел полиции.

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