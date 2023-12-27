Для абонентов билайна мобильный интернет в «Сапсане» стал быстрее в три раза

Завершилась модернизацию связи по пути следования высокоскоростных поездов «Сапсан», которую провел билайн. В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась в 3 раза. Теперь клиенты этого оператора во время поездки смогут пользоваться привычными мобильными сервисами: смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, переписываться в мессенджерах и соцсетях или встречаться с коллегами и контрагентами в видеоконференциях.



Кроме комфортной скорости 4G билайн обеспечил полную доступность мобильной связи на всем участке «Москва — Санкт-Петербург». Непрерывный доступ в сеть во время движения поезда со скоростью до 250 км/ч обеспечивают базовые станции, расположенные по пути следования состава на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей.



Поскольку составы сделаны из материалов, задерживающих радиоволны, внутри каждого вагона установили репитеры (усилители сигнала). Их задача — поймать сигнал ближайших базовых станций и передать внутрь вагонов. Таким образом создается равномерное покрытие, и клиенты компании остаются на связи.



В результате опроса, проведенного билайн среди своих абонентов, выяснилось, что наиболее популярен доступ в Сеть именно в общественном транспорте (81%). А в топ сервисов, которые используют в пути, входят онлайн-музыка, поиск информации, соцсети и мессенджеры. Средней скорости мобильного интернета билайн по пути следования «Сапсана» достаточно для комфортного использования популярных приложений и интернет-ресурсов.



Директор Санкт-Петербургского отделения ПАО «ВымпелКом» (билайн) Евгений Галушко:



— Новогодние праздники — время для активного отдыха и поездок. Москва, Санкт-Петербург, а также Тверь и Великий Новгород, где «Сапсаны» делают остановку, — города с историей, в которых есть, что посмотреть. Значительное улучшение сети в скоростных поездах даёт нашим клиентам возможность интересно и с пользой провести время в пути: посмотреть фильм онлайн, включить мультики детям, решить рабочие задачи. Также это позволяет оставаться на связи с родными и близкими. Связь в дороге — очень важное направление работы для нас, ведь это не только развлечения, но и безопасность.

