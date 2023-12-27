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    В Подмосковье задержан подозреваемый в похищении и убийстве пенсионерки

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    Подмосковная полиция задержала мужчину, который мог убить 70-летнюю москвичку, исчезнувшую по дороге на дачу. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба регионального управления.

    ГСУ СК России по Московской области

    «Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 70-летней москвички. Им оказался ранее судимый 72-летний житель деревни Топканово, освободившийся из мест лишения свободы в 2022 году», — говорится в сообщении.

    По предварительной информации, четыре дня назад пенсионерка поехала на электричке на дачу в Каширу. Через несколько часов после выхода из дома она позвонила дочери и сказала, что неизвестный ударил ее по голове и затолкал в машину.

    Как сообщают телеграм-каналы, в багажнике подозреваемого уже найдены следы крови жертвы. Тело пока не обнаружено.

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