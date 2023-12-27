Дзюба рассказал, как Семак «пугал» игроков «Зенита» перед матчами Лиги чемпионов

«В «Зените» нам именно не хватало психологической подготовки, когда мы выходили на поле Лиги чемпионов. К сожалению, Сергей Богданович (Семак) постоянно пытался запугать нас различными именами. И это было забавно, когда игроки типа Бранислава Ивановича, который пришел из «Челси», или Ярослава Ракицкого, у которого в активе 800 игр в ЛЧ, слышали эти имена и говорили: «Кто это? Что это?» Я просто наслаждался этим моментом, мне было просто смешно. Потому что в крупных клубах налажен хороший менталитет», — поделился Дзюба.

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» из Москвы, Артем Дзюба, поделился своим мнением о трудностях, с которыми столкнулся петербургский «Зенит» в Лиге чемпионов.

Напомним, что при Сергее Семаке «Зенит» один раз выходил в плей-офф Лиги Европы. Это произошло в сезоне-2018/19. Сине-бело-голубые заняли по итогам группового этапа первое место, опередив «Копенгаген», «Бордо» и «Славию» (Прага). В 1/16 финала петербуржцы прошли «Фенербахче» (Стамбул) (0:1, 3:1), а в 1/8 уступили «Вильярреалу» (1:3, 1:2).

В сезоне-2019/20 «Зенит» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе с «Олимпиком» (Лион), «Бенфикой» и «РБ» (Лейпциг). Такой же результат команда Сергея Семака показала и в сезоне-2020/21, оказавшись слабейшим коллективом в группе с «Боруссией» (Дортмунд), «Лацио» (Рим) и «Брюгге».

В сезоне-2021/22 сине-бело-голубые вновь не смогли выйти в плей-офф, заняв третье место. «Зенит» обошел лишь «Мальмё», но не справился с «Челси» (Лондон) и «Ювентусом» (Турин). В 1/16 финала Лиги Европы петербуржцы уступили «Бетису».

Артем Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Он лучший российский бомбардир в истории групповых этапов Лиги чемпионов: на его счету девять мячей в 28 матчах.