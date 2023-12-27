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    Житель Омска получил 15 лет за поджоги машин с Z-символикой

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    Житель Омской области получил 15 лет лишения свободы по уголовному делу о терроризме (ч. 1 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). 1-й Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания признал 46-летнего мужчину виновным в серии поджогов автомобилей с Z-символикой, а также в попытке поджечь трансформаторную подстанцию, сообщает 27 декабря пресс-служба УМВД России по Омской области.

    Мужчину задержали в ноябре 2022 года с поличным при попытке поджечь трансформаторную станцию в Октябрьском округе, которая питает жилые дома, промышленные объекты и противотуберкулезный диспансер.

    По данным следствия Федеральной службы безопасности, омич пояснил, что диверсионно-террористические акции устраивал, чтобы «устрашить население».

    Мужчина по решению суда проведет 15 лет в колонии строгого режима, из которых первые пять лет — в тюрьме.

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