Житель Омска получил 15 лет за поджоги машин с Z-символикой

Житель Омской области получил 15 лет лишения свободы по уголовному делу о терроризме (ч. 1 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). 1-й Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания признал 46-летнего мужчину виновным в серии поджогов автомобилей с Z-символикой, а также в попытке поджечь трансформаторную подстанцию, сообщает 27 декабря пресс-служба УМВД России по Омской области.



Мужчину задержали в ноябре 2022 года с поличным при попытке поджечь трансформаторную станцию в Октябрьском округе, которая питает жилые дома, промышленные объекты и противотуберкулезный диспансер.

