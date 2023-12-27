Петербургская электричка сбила неторопливого пешехода на границе города и области

Прогулка вдоль железнодорожных путей, связывающих Красногвардейский район Петербурга с Заневским городским поселением Ленобласти, закончилась в больнице для 62-летнего пешехода.



Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по СЗФО в среду, 27 декабря, накануне около часа дня мужчина получил травмы на четвёртом километре первого пикета перегона Дача Долгорукова — Заневский пост — 2.



По предварительным данным, нетрезвый пешеход шёл вдоль путей и не успел отскочить от приближающегося состава, несмотря на гудки.



В ведомстве уточнили, что электричка сообщением Невдубстрой — Петербург задела его по касательной. Пострадавшего госпитализировали.

