Аниматоров обяжут предоставлять справки от нарколога и психиатра. Что еще нового в регулировании квестов

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который должен урегулировать индустрию детских квестов в РФ. Как отмечает газета «Известия», теперь аниматорам нужно будет иметь профильное образование (или пройти курсы по актерскому мастерству) и предоставлять справки о том, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Как пояснили в Росстандарте, ГОСТ Р 71161-2023 был разработан, чтобы урегулировать индустрию квестов — до этого нормативно-техническая база отсутствовала, что привело к большому количеству несчастных случаев во время проведения мероприятий. По словам главы рабочей группы по разработке стандарта, депутата Госдумы Яны Лантратовой, за последние годы региональные прокуроры выявили почти 9 тысяч нарушений при проведении квестов, эксплуатации аттракционов и спортивно-игровых площадок.

Главное требование, предъявляемое новым ГОСТом, заключается в том, чтобы несовершеннолетние при прохождении квестов были в безопасности, а родители могли наблюдать за детьми на всем пути. Так, стандарт вводит классификацию комнат по возрасту и количеству участников, а также по сюжету, уровню сложности и уровню эмоций. Перед прохождением квеста организаторы должны ознакомить родителей с правилами и требованиями безопасности и получить их письменное согласие. Согласно стандарту, при проведении квестов запрещается использовать опасные элементы, которые могут причинить травмы участникам. Среди них — холодное, пневматическое и огнестрельное оружие, опасные химические реагенты, открытый огонь. Недопустимы любые болевые и грубые контакты с участниками. При этом актеру разрешено держать участника за руку и поваливать его на мягкую поверхность.

Программа квеста должна предусматривать, что участники могут остановить мероприятие в любой момент — организатор в этом случае должен прервать игру.