В ГУ МВД рассказали, как будут выдавать загранпаспорта и работать в МРЭО в новогодние каникулы в Петербурге

ГУ МВД по Петербургу и области вывесило расписание работы миграционных подразделений и ГИБДД на новогодние каникулы.



Как сообщает главк 27 декабря, отдел оформления заграничных паспортов управления по вопросам миграции не будет работать с 31 декабря по 2 января , а также с 6 по 8 января .



3 января готовые загранпаспорта будут выдавать с 9 утра до часа дня, 4 января — с 11 утра до трех дня, а 5 января — снова с 9 утра до часа дня.

