В ГУ МВД рассказали, как будут выдавать загранпаспорта и работать в МРЭО в новогодние каникулы в Петербурге

ГУ МВД по Петербургу и области вывесило расписание работы миграционных подразделений и ГИБДД на новогодние каникулы.
Как сообщает главк 27 декабря, отдел оформления заграничных паспортов управления по вопросам миграции не будет работать с
3 января готовые загранпаспорта будут выдавать с 9 утра до часа дня, 4 января — с 11 утра до трех дня, а 5 января — снова с 9 утра до часа дня.
Отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство также не работает с
3 января сотрудники будут принимать прием заявлений о выдаче вида на жительство только от иностранных граждан, достигших возраста
Отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами не работает все те же дни, что и коллеги. А с 3 по
Не будет приема в МРЭО ГИБДД с 31 декабря по