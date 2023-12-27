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    В ГУ МВД рассказали, как будут выдавать загранпаспорта и работать в МРЭО в новогодние каникулы в Петербурге

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    ГУ МВД по Петербургу и области вывесило расписание работы миграционных подразделений и ГИБДД на новогодние каникулы.

    Как сообщает главк 27 декабря, отдел оформления заграничных паспортов управления по вопросам миграции не будет работать с 31 декабря по 2 января, а также с 6 по 8 января.

    3 января готовые загранпаспорта будут выдавать с 9 утра до часа дня, 4 января — с 11 утра до трех дня, а 5 января — снова с 9 утра до часа дня.

    Отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство также не работает с 31 декабря по 2 января и с 6 по 8 января.

    3 января сотрудники будут принимать прием заявлений о выдаче вида на жительство только от иностранных граждан, достигших возраста 70 лет, и только с 9 утра до часа дня. А 4 и 5 января с 9 утра до 13:00 будут выдавать готовые виды на жительство, а также разрешения на временное проживание и разрешения на временное проживание в целях получения образования по уже принятым решениям.

    Отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами не работает все те же дни, что и коллеги. А с 3 по 5 января прием будет осуществляется по расписанию и по предварительной записи.

    Не будет приема в МРЭО ГИБДД с 31 декабря по 2 января. 3, 4 и 5 января — рабочие дни для всех регистрационно-экзаменационных подразделений. Их режим работы можно уточнить в том территориальном органе, в который вам необходимо обратиться.

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