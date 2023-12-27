Туристы принесли в экономику Петербурга 482,7 млрд рублей в 2023 году

В 2023 году туристы принесли в экономику Петербурга
Северную столицу с начала года посетили
Около половины туристов (48%) приезжают в Петербург не в первый раз.
Александр Беглов также отметил, что за последние четыре года в городе было оборудовано
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В 2023 году туристы принесли в экономику Петербурга
Северную столицу с начала года посетили
Около половины туристов (48%) приезжают в Петербург не в первый раз.
Александр Беглов также отметил, что за последние четыре года в городе было оборудовано
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