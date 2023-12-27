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    Туристы принесли в экономику Петербурга 482,7 млрд рублей в 2023 году

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    В 2023 году туристы принесли в экономику Петербурга 482,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее. Об этом 27 декабря рассказал губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

    Северную столицу с начала года посетили 9,4 млн туристов — на 16% больше, чем в 2022 году. Среднегодовая загрузка гостиниц выросла с 64% до 66%. 89% гостей приехали из регионов России, остальные 11% — иностранные путешественники.

    Около половины туристов (48%) приезжают в Петербург не в первый раз.

    Александр Беглов также отметил, что за последние четыре года в городе было оборудовано 223 новых общественных пространства.

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