Туристы принесли в экономику Петербурга 482,7 млрд рублей в 2023 году

В 2023 году туристы принесли в экономику Петербурга 482,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее. Об этом 27 декабря рассказал губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.



Северную столицу с начала года посетили 9,4 млн туристов — на 16% больше, чем в 2022 году . Среднегодовая загрузка гостиниц выросла с 64% до 66%. 89% гостей приехали из регионов России, остальные 11% — иностранные путешественники.

Около половины туристов (48%) приезжают в Петербург не в первый раз.